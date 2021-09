Irán está dispuesto a negociar programa nuclear para levantar las sanciones

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) TEHERÁN, IRÁN21 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: UNTV 1. Plano medio del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, durante un discurso pregrabado para la Asamblea General de la ONU2. Plano general del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, durante un discurso pregrabado para la Asamblea General de la ONU 3. SOUNDBITE 1 - Ebrahim Raisi, presidente de Irán (hombre, persa, 15 seg.): "La República Islámica apoya diálogos útiles si el objetivo final es el levantamiento de las sanciones opresivas." TEHERÁN, IRÁN28 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTVRESTRICCIONES: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International/ Radio Farda 4. Plano general del portavoz de la cancillería de Irán, Saeed Khatibzadeh, al inicio de su conferencia de prensa5. Plano general del portavoz de la cancillería de Irán, Saeed Khatibzadeh, durante su conferencia de prensa6. Plano general de periodistas durante la conferencia de prensa del portavoz de la cancillería de Irán, Saeed Khatibzadeh7. Primer plano del portavoz de la cancillería de Irán, Saeed Khatibzadeh, durante su conferencia de prensa8. Plano general del portavoz de la cancillería de Irán, Saeed Khatibzadeh, durante su conferencia de prensa TEHERÁN, IRÁN21 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: UNTV 9. SOUNDBITE 2 - Ebrahim Raisi, presidente de Irán (hombre, Farsi, 6 seg.): "No confiamos en las promesas del gobierno estadounidense." NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS21 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: UNTV 10. Plano general del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al comienzo de su discurso ante la Asamblea General de la ONU11. Plano medio de Joe Biden durante su discurso VIENA, AUSTRIA20 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 12. Primer plano del logo del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)13. Plano general de la delegación iraní sentándose14. Plano medio del letrero de la delegación iraní