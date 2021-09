Hierro: "La liga española está consolidada para no echar de menos a nadie"

El exfutbolista el español Fernando Hierros, en una imagen de archivo. EFE/José Valle

Madrid, 22 sep (EFE).- El excapitán del Real Madrid y la selección española Fernando Hierro aseguró que "ha sido una delicia" contar en la liga española con jugadores como Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, aunque "está bastante consolidada para no echar de menos a nadie".

"La Liga ha aguantado que se fue Neymar y sigue, se fue Cristiano y sigue, se ha ido Messi y seguirá. Me gustaría que estuvieran todavía porque son jugadores que han marcado una época, pero es un producto internacional ya muy consolidado para no echar de menos a nadie", dijo en el foro World Football Summit.

Hierro, que intervino en un panel dedicado al uso de drones y tecnología artificial como accionista de la compañía Fly-Fut, destacó la riqueza que futbolistas como los citados han aportado a la competición española y opinó que sigue siendo atractiva para los jugadores, a pesar del impacto económico de la crisis sanitaria y el crecimiento económico de otras como la inglesa.

"Ha sido una delicia para nuestro fútbol tener estos maravillosos jugadores que han marcado una época grandiosa, pero creo que el producto de la liga a nivel internacional y lo que se ha conseguido está por encima de que determinados jugadores puedan estar o no", añadió.