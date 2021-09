Guatemala.- Giammattei afea a EEUU no reconocer sus éxitos contra el narcotráfico, del que tiene "mayor responsabilidad"

22-09-2021 El presidente de Guatemala durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU POLITICA CIA PAK / ONU



Guatemala pide ante la ONU que Centroamérica "sea reconocida como una región altamente vulnerable" a la crisis climática



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha afeado este miércoles a Estados Unidos que no reconozca los éxitos de sus estrategias contra el narcotráfico, mientras que ha acusado a Washington de tener "la mayor responsabilidad" de este "tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas".



Giammattei, que se ha dirigido por primera vez a la Asamblea General de la ONU en el marco del 76º período de sesiones, ha abogado por una "revitalización de Naciones Unidas para adaptarse a la realidad mundial", mientras que ha pedido al Consejo de Seguridad no honrar su responsabilidad y no dejarse llevar por "sesgos ideológicos", sino que debe ser "objetivo y equitativo".



Asimismo, ha hecho referencia al "año 2020, que ha presentado retos inimaginables al mundo entero". "Hoy, a casi dos años del inicio de esta pandemia, el esfuerzo global ha dado como resultado el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces", ha agregado el mandatario.



No obstante, la "inmunización de una masa crítica de la población mundial se enfrenta a un conjunto de desafíos", entre ellos el acceso "inequitativo a las vacunas y la competencia mundial por un suministro limitado de dosis, al que han tenido acceso las economías más poderosas olvidándose que incluso el acaparamiento de las vacunas podría convertirse en un riesgo para sí mismos".



En este sentido, Giammattei ha defendido que "como comunidad internacional debemos transformarnos y demostrar que el multilateralismo, así como la cooperación internacional, son eficaces para salir adelante".



En otro orden de cosas, el mandatario guatemalteco ha subrayado las aristas que están guiando su gestión, fomentando "el derecho a la salud y la vida de las personas, la conservación del medioambiente, la lucha por erradicar el hambre y conseguir la seguridad alimentaria, la protección a la población migrante, reactivación y crecimiento económico", entre otros.



MIGRACIÓN Y SEGURIDAD



En concreto, en referencia a situación de los migrantes vivida en los últimos meses en Centroamérica, el jefe de Estado ha indicado que "Guatemala no es ajena a la crisis migratoria", mientras que ha arremetido contra "los mensajes inapropiados y contradictorios que son aprovechados por las redes de tráfico de personas para impulsar la migración irregular".



"Máxime cuando estos vienen del más alto nivel de los gobiernos", ha apuntado, para defender que "la única solución para detener el flujo migratorio irregular debe basarse en la construcción de muros de prosperidad que le permitan al ser humano mejorar sus condiciones de vida". En este contexto, ha hecho un llamamiento "a los países de destino a incrementar la inversión extranjera directa", así como a "mejorar los accesos a nuestros productos en esos mercados".



En materia de seguridad, "la región centroamericana se enfrenta a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, principalmente en lo que respecta al fenómeno del narcotráfico", ha indicado Giammattei.



"Nuestra región continúa sufriendo un tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas, que corrompe a nuestras sociedades, que tiene un gran impacto en nuestra economía y que nos obliga a distraer recursos para su combate, los cuales podrían ser utilizados para otros esfuerzos que ayudarían a mejorar los índices de desarrollo humano", ha lamentado en este sentido.



En referencia al narcotráfico, "un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente en Estados Unidos", ha afeado que los éxitos contra el mismo "no parecen ser reconocidos y valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana".



Por ello, ha demandado que los países consumidores "sean más efectivos para combatir el lavado de dinero, que hagan más por repatriar los capitales resultado del narcotráfico", ya que "al final, por paradójico que suene", el dinero está "en las cuentas bancarias de los que distribuyen la droga en los países consumidores".



CRISIS CLIMÁTICA



"Guatemala ha sido golpeada por los efectos de la crisis climática", por lo que Giammattei ha solicitado que "el área Centro Americana sea reconocida como una región altamente vulnerable al impacto de pérdidas y daños que imponen los desastres naturales y la necesidad de optar a financiamiento climático ágil y de calidad".



Ha hecho un llamamiento a "la comprensión y la solidaridad de los países industrializados, que son los grandes responsables de la crisis climática y cuyas consecuencias repercuten negativamente en la región", a pesar de que Guatemala es "una fuente importante de contribución a la absorción de las descargas de carbono gracias a la capacidad de nuestras masas forestales".