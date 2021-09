Globalia prepara un ERTE para 9.000 trabajadores

Varios viajeros pasan ante las oficinas de Air Europa en la terminal de salidas del aeropuerto de Palma, en una fotografía de archivo. EFE/Lliteres

Madrid, 22 sep (EFE).- Globalia tiene la intención de iniciar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas económicas, técnicas y organizativas y de producción (ETOP), que afectaría a 9.000 trabajadores, si al final no se prorrogasen los actuales ERTE de fuerza mayor o cambiaran sus condiciones.

La medida se extenderá a todas las empresas que componen el grupo turístico como Air Europa, Be Live Hotel y Groundforce, pero no afectará a los trabajadores de Halcón Viajes y el resto de su negocio de viajes, que pasó a formar parte de Ávoris Corporación Empresarial, han confirmado este miércoles a Efe fuentes de Globalia.

Globalia se suma, así, a Iberia que ha anunciado recientemente que negociará con los sindicatos un ERTE por causas organizativas y productivas, sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar respecto a los ERTE de fuerza mayor, una vez que se conozca el resultado de la negociación que se está llevando en el seno del Diálogo Social.

La necesidad de seguir aplicando un ERTE se debe a la lenta recuperación tanto de los vuelos de largo recorrido y de conexión como de los viajes de negocios y a las prohibiciones, restricciones y cuarentenas en vigor aun en muchos países.

Ávoris también se encuentra a la espera de la decisión sobre la prórroga de los ERTE de fuerza mayor para poner en marcha, si fuera necesario, un plan "B", dado que algunas empresas del grupo, como por ejemplo Catai, se especializa en grandes viajes a destinos de largo recorrido, cuya recuperación es más lenta, según fuentes del grupo.

De momento, el Gobierno plantea una prórroga de los ERTE (que finalizan el 30 de septiembre) hasta el 31 de enero de 2022, pero estarán ligados a la formación de empleados y tendrán más condiciones que los que están actualmente en vigor.

A 15 de septiembre, quedaban 253.969 trabajadores en ERTE de los que unos 100.000 están en sectores ultraprotegidos (comercio, hostelería, turismo y transporte), unos 55.000 en un ERTE de impedimento o limitación (también hostelería y comercio) y algo menos de 100.0000 no tienen exoneraciones ni están concentrados en ningún sector en particular.