Fútbol/Primera.- (Previa) La Real busca en Granada la 'zona Champions' y Osasuna y Betis pelean por el tren europeo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad intentará mantener su buena racha liguera y sacar tres puntos en su visita a un Granada reforzado en su moral para acceder a los puestos de Liga de Campeones, mientras que el CA Osasuna y el Betis pugnan en El Sadar por coger el 'tren europeo', en dos de los partidos que cierran este jueves la sexta jornada en LaLiga Santander 2021-2022.



En el Nuevo Los Cármenes (19.30 horas), se verán las caras un Granada al que todavía se le ha resistido el triunfo tras cinco partidos y una Real Sociedad que empezó la temporada con derrota, pero que ha sacado diez de los doce puntos siguientes.



El conjunto de Robert Moreno aspira a frenar al de Imanol Alguacil, que afronta el duelo con algo más de desgaste, ya que este será su cuarto partido en apenas una semana tras su debut en la Liga Europa hace tan solo siete días.



El equipo granadino, sin embargo, también tendrá que lidiar con haber tenido un día menos de descanso y con el enorme esfuerzo del pasado lunes en su visita al Camp Nou, de donde estuvo a punto de llevarse su primer triunfo, perdiendo parte del botín de nuevo en los compases finales como ante el Betis.



El punto le supuso a los jugadores de Robert Moreno un refuerzo moral para afianzar la idea que está intentando transmitir el técnico catalán, pero también mucho trabajo físico, por lo que lo más probable es que haya de nuevo rotaciones y pueda disponer de un once prácticamente distinto al del lunes. Eteki, titular ante el Barça, se lo perderá por su lesión muscular en el Camp Nou.



Por su parte, la Real Sociedad sigue firmando un buen comienzo de temporada, aunque viene de empatar sus dos últimos compromisos, el primero europeo ante el PSV (2-2) y el del pasado domingo ante un teórico rival directo como el Sevilla (0-0).



El conjunto 'txuri-urdin', que desperdició un penalti ante los de Julen Lopetegui, vio frenado así su racha de tres victorias consecutivas en LaLiga Santander, aunque mantiene la nota positiva de que sigue sin encajar goles desde que recibiese cuatro en su debut en el Camp Nou.



Imanol Alguacil tendrá la importante baja del delantero sueco Alexander Isak, que se perderá varios partidos por una lesión muscular, y que se une a una enfermería que sigue repleta y donde están también David Silva y Natxo Monreal. Januzaj, Guevara, Zubeldia y Zaldua podrían ser algunas de las novedades realistas.



EL BETIS, A VOLVER A GANAR A DOMICILIO



A la misma hora, en El Sadar, se darán cita el CA Osasuna y el Betis, en un duelo en el que los locales quieren dar su primera alegría ante su afición frente a un rival que quiere repetir victoria a domicilio tras perder dos puntos el pasado fin de semana en el minuto 97.



El conjunto 'rojillo' ha empezado la temporada con solidez y afrontará este partido con ocho puntos, dos más que los béticos. Los de Jagoba Arrasate buscan el triunfo para engancharse a la zona europea y alejarse todo lo que puedan del descenso, su objetivo prioritario, y lo harán reforzados por su nueva victoria a domicilio en Mendizorrotza.



Osasuna se impuso 0-2 al Alavés y unió este éxito al logrado en Cádiz (2-3) y ahora espera lograr estrenar su casillero de victorias en El Sadar donde se le está resistiendo todo más y donde cayó en su último partido goleado por el Valencia (1-4). Antes, dos empates sin goles frente a Espanyol y Celta. Arrasate podría apostar por el mismo once que en Vitoria.



Enfrente, un Betis al que también se le está resistiendo sacar los tres puntos del Benito Villamarín y que necesita encadenar triunfos para no descolgarse de la zona alta de la tabla clasificatoria. Tras sumar su primera victoria en el Nuevo Los Cármenes la pasada semana, rozó la segunda el pasado domingo ante el Espanyol, pero se le escapó en el descuento.



El conjunto que dirige Manuel Pellegrini, al igual que la Real Sociedad enfrascado en un tramo exigente de calendario, tiene como principal misión empezar a mejorar defensivamente ya que no ha sido capaz de dejar todavía la portería a cero y en Pamplona tratará de hacerlo con una zaga novedosa con el canterano Edgar y el mediocentro Guido Rodríguez ya que Víctor Ruiz y Bartra están lesionados, y Pezzella sancionado. El 'Ingeniero' podría apostar por rotaciones en su once.



--PROGRAMA DEL JUEVES DE LA JORNADA 6 DE LALIGA SANTANDER.



Granada - Real Sociedad. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 19.30.



Osasuna - Betis. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19.30.



Cádiz - FC Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 22.00.