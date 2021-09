Fútbol.- Luis García: "Cuando haces un mal partido contra el Madrid te mete un buen palo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RCD Mallorca, Luis García Plaza, no quiso analizar en exceso el partido ante el Real Madrid, una mala actuación de los suyos que costó el 6-1 de este miércoles en el Santiago Bernabéu, una goleada que no les debe apartar de un buen camino en LaLiga Santander tras seis jornadas.



"Cuando haces un mal partido en otro campo, pierdes, cuando lo haces contra un rival como el Madrid te meten un buen palo. Empieza mal el partido, le entra el nerviosismo al equipo, es mala suerte por un resbalón, no hay nada que decir cuando haces un partido tan malo", dijo en rueda de prensa.



El técnico de los baleares apeló a corregir y pensar en el próximo partido. "No hemos estado en defensa nadie, nos han superado, han estado muy finos, le metieron cinco al Celta, hay que corregir las cosas, nadie nos tiene que sacar de la línea. Llevamos ocho puntos. Sabíamos que tendríamos momentos duros y ha llegado el primero", apuntó.



"No es fácil que a los dos minutos le pase lo que le ha pasado. Es un chaval que ha debutado en Primera que tiene que seguir trabajando y aprendiendo. Estamos en cuadro atrás, es lo que tenemos. Hay que dar confianza a todo el mundo", dijo sobre Josep Gayá, al tiempo que confesó que Kubo dejó el césped con "una molestia en la rodilla".