22-09-2021 Fútbol.- LaLiga y Dapper Labs lanzan una experiencia digital coleccionable para aficionados de todo el mundo. Dapper Labs y LaLiga han anunciado este miércoles un acuerdo para presentar 'NFT', 'tokens' no fungibles, que permitirá a los aficionados al fútbol de todo el mundo coleccionar algunos de los mejores momentos actuales e históricos de los partidos de sus equipos favoritos y de más de 10 temporadas de juego. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES LALIGA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Dapper Labs y LaLiga han anunciado este miércoles un acuerdo para presentar 'NFT', 'tokens' no fungibles, que permitirá a los aficionados al fútbol de todo el mundo coleccionar algunos de los mejores momentos actuales e históricos de los partidos de sus equipos favoritos y de más de 10 temporadas de juego.



Diseñada por el mismo equipo que realizó NBA Top Shot, esta nueva experiencia, que tendrá algunos de los momentos en vídeo más dinámicos de todos los clubes de LaLiga, incluidos el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla FC, el Villarreal FC, el Valencia FC, el Real Betis, la Real Sociedad, el RCD Mallorca y muchos otros, estará disponible en Flow Blockchain a partir de junio de 2022.



Mediapro, como parte de este acuerdo, se encargará de proporcionar todas las jugadas históricas, que incluirán los momentos más inolvidables de la competición española. Cuando los seguidores accedan a esta nueva experiencia, se verán sumergidos en la cultura del fútbol, que podrán comprar, coleccionar y poseer.



Mediante un 'marketplace' entre usuarios, éstos podrán comprar o vender partes de sus colecciones con otros entusiastas del fútbol. Las compras podrán realizarse mediante una tarjeta de crédito o la cartera de Dapper para asegurar que todas las transacciones sean lo más sencillas posibles.



"La colaboración entre LaLiga y Dapper nos acercará aún más a nuestros seguidores de todo el mundo mediante un soporte nuevo y en crecimiento, de la mano de un socio que creó y catapultó el movimiento NFT", comentó el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Esta experiencia girará en torno a los seguidores del fútbol de todo el mundo y les dará una plataforma y un producto que podrán disfrutar para expresar su pasión por LaLiga de una forma única y diferente", añadió.



Dicha experiencia, que permite el acceso a momentos actuales y a un amplio archivo de otros históricos, también permitirá a los aficionados indagar en el contexto histórico y el legado de una de las mejores ligas del mundo.



Estos podrán aprender sobre las rivalidades tradicionales entre equipos, descubrir más sobre el pasado y presente dorado de LaLiga e indagar en la evolución de un equipo o un jugador, gracias al acceso a experiencias que vinculan el pasado con el presente.



El producto, que se fundamenta en una experiencia basada en Blockchain, también les permitirá a los seguidores formar parte de la acción dentro del juego.



Mediante una variedad de activaciones para aficionados desarrolladas a partir de determinados eventos durante la temporada, estos podrán participar en concursos que les darán oportunidades únicas, como volar a Barcelona durante el fin de semana en el que se juegue ElClásico para verlo desde un palco VIP del Camp Nou.



"No podríamos alegrarnos más de colaborar con LaLiga para el lanzamiento de esta experiencia tan puntera de coleccionables para los usuarios, que no se parece a nada que se haya hecho antes", afirmó Caty Tedman, directora de colaboraciones de Dapper Labs.



"Las distintas capas del entorno de la experiencia, considerando que hay más de 3.500 millones de aficionados al fútbol en el mundo, tiene el potencial para revolucionar la forma en la que los seguidores se conectan con el mundo del fútbol y cómo interactúan con los equipos y los jugadores que más les gustan, tanto de forma virtual como en la vida real. Estamos deseando trabajar con LaLiga, que alberga a algunos de los mejores equipos del planeta, para poder ofrecerles esta experiencia innovadora y dinámica, dirigida por los propios aficionados, a los amantes del fútbol de todo el mundo", comentó.



"Como capitán del Barcelona durante más de una década, pude disfrutar de algunos de los mejores momentos de LaLiga. También experimenté algunos de los peores; pero, a pesar de todo, sería imposible llevar a cabo el juego sin nuestros aficionados", comentó Carles Puyol, campeón de LaLiga en seis ocasiones, de la Liga de Campeones de la UEFA en tres, y capitán del FC Barcelona de 2004 a 2014.



"Los aficionados nos dan la fuerza para no rendirnos. Nos ayudan a dar un último empujón cuando ya no nos quedan fuerzas y nos dan todo el apoyo que necesitamos. Resulta muy gratificante e importante poder participar en una experiencia que facilite un acercamiento entre los jugadores y sus principales defensores. Estoy deseando ver hasta dónde llega esta relación", agregó Puyol.



Igual que NBA Top Shot, esta nueva experiencia está construida en Flow Blockchain, desarrollado para las experiencias de consumidor a gran escala. Flow permite a los seguidores comprobar y verificar la autenticidad y la unicidad de sus coleccionables digitales.



Este acuerdo también forma parte de los esfuerzos de LaLiga Norteamérica, la 'joint venture' entre LaLiga y Relevent Sports, que desempeña un rol activo en la búsqueda de nuevos socios atractivos e interesantes y de industrias en las que LaLiga puede involucrarse.