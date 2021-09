Fútbol.- Koeman: "El club está conmigo en una situación de reconstrucción"

Lee un comunicado y se marcha tras varias comparecencias con su futuro como foco mediático



"Quedar arriba en LaLiga será un éxito y en 'Champions' no se pueden esperar milagros"



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha leído un comunicado en el que ha pedido a la prensa apoyo a su proyecto técnico, ha asegurado que el club está de su lado en una situación de "reconstrucción" sin grandes operaciones económicas, y ha pedido "paciencia" con los jóvenes talentos.



"El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las acciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Esto necesita tiempo", alegó.



Koeman, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper donde debía tener la comparecencia previa al partido de este jueves en Cádiz, en la sexta jornada de LaLiga Santander, se puso las gafas para leer un comunicado de pocos puntos y apenas 4 minutos, en el que pidió apoyo y envió varios mensajes, también a la prensa.



"El proceso en que nos encontramos la plantilla merece ser incondicionalmente respaldado, en palabras y en hechos. Apoyen la política técnica, el proceso que estamos realizando. Sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del Barcelona que esto pasa", recordó.



"Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles", se dirigió a los medios. "Nosotros, como plantilla y como jugadores, estamos muy contentos con el gran apoyo de los aficionados, como el que tuvimos en casa contra el Granada. Visca el Barça. Muchas gracias por venir", prolongó.



Antes de levantarse y marcharse, aseguró que los "talentos jóvenes" de hoy pueden llegar a ser las "nuevas estrellas mundiales en un par de años". "Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tengan oportunidades, como en su día las tuvieron Xavi o Iniesta. Pero se les pide paciencia", aseguró.



"Además, quedar en un alto 'ranking' en LaLiga será un éxito. El fútbol europeo es una gran escuela para estos talentos, y en la 'Champions League' no se pueden esperar milagros. La derrota contra el Bayern tiene que ser enfocada desde esta perspectiva", comentó sobre lo que espera a nivel deportivo de esta temporada.