Fuentes AP: Habrá audiencia sobre queja de sindicato de MLB

NUEVA YORK (AP) — En medio de las complicadas negociaciones sobre un nuevo contrato colectivo, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros tienen previsto comparecer el lunes en una audiencia para atender una queja de los agremiados.

Concretamente se analizará el reclamo del sindicato, que consideró demasiado corta la temporada de 2020, abreviada por la pandemia.

La fecha de la audiencia fue revelada a The Associated Press el martes por personas cercanas al litigio, quienes hablaron a condición de que no se les identificara.

Martin F. Scheinman, quien asumió como árbitro imparcial del béisbol después de que los clubes destituyeron a Mark L. Irvings, atenderá el caso sobre la campaña de 2020 impactada por el coronavirus.

Si el recurso concede la razón al sindicato, las Grandes Ligas tendrían que pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones.