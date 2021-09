Filipinas.- El alcalde de Manila anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022 en Filipinas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Francisco Moreno, el alcalde de la capital de Filipinas, Manila, ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022, en las que el actual presidente, Rodrigo Duterte, no podrá optar a la reelección a un segundo mandato.



"Humildemente les pido, compatriotas, que acepten mi candidatura para convertirme en presidente de Filipinas", ha dicho el político, conocido como Isko Moreno, durante un acto en la capital filipina.



Moreno ha prometido que su gobierno será transparente y que "no ocultará la verdad" ni "hará falsas promesas". "Cuando se es atacado con mentiras, creo que la verdad, no los trolls, os hará libres", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión GMA.



Asimismo, ha subrayado que Willie Ong será su candidato a la Vicepresidencia. "Le apoyo al cien por cien. Rezo para que logres todos tus objetivos", ha señalado Ong, quien ha participado en el acto junto a Moreno.



Duterte, que no puede presentarse a un segundo mandato dado que la Constitución del país lo impide, afirmó recientemente que se presentará al cargo de vicepresidente y argumentó que la decisión se debe al amor que siente por Filipinas.



Entre los candidatos a la Presidencia figura el boxeador Manny Pacquiao, miembro del Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laba) de Duterte. La formación se encuentra dividida entre los leales a ambas figuras tras un duro enfrentamiento entre ambas facciones.