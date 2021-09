Festín del Real Madrid para retener el liderato

El centrocampista del Real Madrid Marco Asensio celebra uno de sus goles durante el partido de la sexta jornada de Liga en Primera División ante el Mallorca disputado este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Madrid, 22 sep (EFE).- El Real Madrid, plagado de novedades, con Marco Asensio reivindicándose con una actuación estelar, Karim Benzema brillante y Eduardo Camavinga ilusionante, disfrutó ante el Mallorca, al que goleó por 6-1 para retener el liderato que le había arrebatado provisionalmente el Atlético de Madrid el martes con su victoria en Getafe.

El italiano Carlo Ancelotti optó por hacer varios cambios en el once tipo de este inicio de temporada a la vista de lo cargado del calendario. Dejó fuera a Casemiro y Luka Modric. Todo le salió bien, con lo que sumó a más efectivos para la causa. Le va a hacer falta en la búsqueda de los títulos. Le faltó que en esta ocasión Vinicius mantuviera su acierto ante la portería rival. Pero no hizo falta. La imagen que dejó el cuadro blanco, salvo permitir al Mallorca alguna que otra ocasión, fue impecable.

Marco Asensio, sin apenas protagonismo esta temporada (había jugado 68 minutos hasta ahora), aprovechó la oportunidad que le concedió Carlo Ancelotti a la perfección. En la algo más de una hora que estuvo en el césped cuajó un magnífico encuentro y logró su primer triplete como jugador blanco ante el equipo en el que se formó.

El balear y Karim Benzema, otra vez magnífico con otra exhibición de juego y un doblete, acabaron con la resistencia de un Mallorca al que le condenaron los errores atrás. Junto a ambos, despuntó el joven francés Eduardo Camavinga en el medio centro. Demostró que ser una solución cuando Casemiro precise relevo. Y tiene también en la recámara al canterano Antonio Blanco. Hasta Isco Alarcón, también con escasa relevancia en los últimos años, volvió a marcar año y medio después, y el serbio Luka Jovic estuvo a punto de una espectacular volea.

Ni siquiera el tanto del surcoreano Kang In Lee justo después de que Marco Asensio estableciera el 2-1 pudo interponerse en la victoria del Real Madrid. El exmallorquinista contestó rápido y completó su triplete tras el descanso. Benzema, que había abierto el partido a los tres minutos, selló su doblete cuando encaraba el partido el tramo final e Isco, a pase de Vinicius, certificó el set.

El Sevilla puso fin a su racha de empates en un inicio pletórico. Aprovechó los errores del Valencia y liquidó el encuentro con un 3-0 a los 22 minutos. Aunque el conjunto de José Bordalás no se rindió no pudo evitar su segunda derrota seguida.

El argentino 'Papu' Gómez (m.3); Toni Lato, en propia meta al desviar un centro desde la derecha del también albiceleste Gonzalo Montiel (m.15) con error del meta georgiano Giorgi Mamardashvili; y Rafa Mir (m.22) certificaron la victoria del equipo de Julen Lopetegui en el Ramón Sánchez Pizjuán.

José Bordalás había conseguido cambiarle la cara al Valencia en este inicio de temporada y cuajó el peor tramo del campeonato y lo pagó muy caro. Aunque acortó distancias con un disparo de Hugo Duro que desvió el brasileño Diego Carlos (m.31) y mejoró en la reanudación no puso en peligro el triunfo del equipo sevillista, que se instala en la tercera plaza a cinco puntos del Real Madrid y a dos del Atlético de Madrid con un partido menos.

El Villarreal, que hasta ahora había empatado los cuatro partidos jugados en LaLiga y dos en torneos europeos, y el Espanyol, consiguieron estrenar su casillero de victorias a costa del Elche (4-1) y el colista Alavés (1-0), respectivamente.

El equipo de Unai Emery supo rehacerse tras igualar el Elche el tempranero tanto del joven Yeremy Pino (m.5) por medio del colombiano Johan Mojica (m.19). Por fin encontró el camino del triunfo con los tantos de Manu Trigueros (m.39), del neerlandés Arnaut Danjuma (m.60) y Alberto Moreno (m.94).

Un resultado más que necesario para el 'submarino amarillo', cuyo objetivo es luchar por los puestos de privilegio una temporada más, y que no se podía permitir el lujo de dejar escapar más a sus rivales.

Un penalti por mano de Rubén Duarte, transformado por Raúl de Tomás (m.54), otorgó el primer triunfo del curso al recién ascendido Espanyol de Vicente Moreno, resultado que mantiene como farolillo rojo al Alavés de Javi Calleja, único equipo que no ha vencido junto al Getafe.

La sexta jornada se completará este jueves con los tres últimos encuentros, el último entre el Cádiz y el Barcelona en una situación más que complicada, límite, para el técnico neerlandés Ronald Koeman.

José Antonio Pascual