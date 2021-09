España.- Gobierno de Madrid apunta a que no se prohibió la manifestación homófoba para sacar "rédito político"

07-07-2021 El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 7 de julio de 2021, en Madrid, (España). En su intervención, Ossorio ha informado de la aprobación del Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid para que el texto pueda ser remitido a la Asamblea de Madrid e iniciar el debate previo a su entrada en vigor. Esta ley tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos, según ha señalado. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Gobierno de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha sostenido que les preocupa que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, no prohibiese la manifestación homófoba de Chueca para sacar "rédito político".



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ossorio ha sostenido que la manifestación "se podría haber prohibido como prevé la ley", comunicándoselo a los promotores en un plazo de 72 horas previo a la misma. Además, ha recordado que un medio de comunicación publicó este martes que, según los datos del Ministerio del Interior, en 2019 se prohibieron 127.



"Es un poco sorprendente porque los manifestantes eran bien conocidos por la Policía y, por tanto, la delegada del Gobierno se lo podría haber planteado", ha declarado. Desde el Ejecutivo madrileño entienden que era un tema difícil su prohibición pero no lo era tanto "alterar el recorrido" cuando se sabía que esta desembocaría en la Plaza de Chueca. "Eso sí es chocante, ¿por qué no se evitó que la manifestación discurriera por ahí?", ha preguntado.



Por otra parte, ha hecho hincapié en que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Reunión y Manifestación dice que si se ha autorizado una manifestación pero al celebrarse se lanzan insultos homófobos esta se puede disolver. "Tampoco se hizo", ha señalado, al tiempo que se ha preguntado si había algún interés en que esa manifestación discurriera por dónde discurrió o en que se produjeran insultos.



A su parecer, todo eso parece indicar que la delegada "pudo evitar las imágenes nefastas de Madrid que han circulado por Europa", y que tendrán "consecuencias" en el turismo, que podría haber evitado los insultos a las personas homosexuales, "que se supone que le preocupan tantísimo", así como preservar la seguridad de los vecinos de la zona.



NO DESCARTAN PEDIR LA DIMISIÓN



"La delegada del Gobierno por motivos que ella conocerá o por negligencia no ha evitado estas tres cuestiones. Somos una administración seria, vamos a analizar lo qué ha sucedido, cómo se desarrolla a partir de ahora, y, en función de eso, si se llega a la conclusión de que ha sido actuación sectaria, pediríamos la dimisión", ha sostenido.



Ossorio ha mostrado su preocupación porque esto pudiera ser "una actuación de tipo sectario" con el objetivo de "sacar rédito político a una manifestación de un determinado signo".



"Eso nos parecería muy grave pero somos una administración seria. Vamos a ver qué sucede y en función de eso valoraremos esas actuaciones", ha indicado, al tiempo que ha insistido en que le resulta "chocante" que no se haya prohibido, disuelto o cambiado su trayectoria.



El consejero madrileño ha hecho hincapié en que estas preguntas le llevan a cuestionar si responde a una actuación sectaria, una actuación que "desgraciadamente muchos cargos de la izquierda" tienen acostumbrados.



"Como digo, vamos a ser serios, esperar a ver qué pasa pero aquí hay cosas muy sospechosas y podrían responder a una actuación para sacar rédito político y a cambio de ese rédito político no evitar los insultos a homosexuales, la imagen nefasta de Madrid y la seguridad de las personas de ese barrio", ha zanjado.