España.- El volcán de La Palma entra en 'zona de estabilidad', con coladas más lentas, 4 bocas activas y solo una fisura

22-09-2021 La nube de ceniza y dióxido de azufre que expulsa el volcán de La Palma, desde el núcleo urbano de Tacande, en el municipio de El Paso, La Palma, a 22 de septiembre de 2021, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, (España). Las primeras simulaciones realizadas sobre la trayectoria de la nube de ceniza y dióxido de azufre que expulsa el volcán podría llegar a la península ibérica a partir de este jueves y una de las primeras zonas que se vería afectada sería el sur de la Comunidad Valenciana. Asimismo, las emisiones de gases expulsados por el volcán de Cumbre Vieja, también llegarán a otras islas canarias próximas como El Hierro, La Gomera y Tenerife. Según datos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), las nueve bocas del volcán de la Palma, expulsan a diario unas 10.665 toneladas de dióxido de azufre que asciende de forma rápida a través de la columna de ceniza y quedan suspendidas en las capas intermedias de la atmósfera según la dirección del viento. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press



SANTA CRUZ DE LA PALMA, 22 (EUROPA PRESS)



El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha afirmado este miércoles que el volcán de Cumbre Vieja ha entrado en una zona de "mini estabilidad" y aunque es "bastante explosivo", las coladas de lava se han ralentizado y avanzan con mucha lentitud, de ahí que no haya hecho predicciones de si finalmente llega al mar.



En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del comité director del plan, ha comentado que el volcán tiene nueve centros de emisión, cuatro de ellos activos y una única fisura, pese a que en un primer momento había dos.



Ha comentado que el volcán sigue "soltando lava" y las coladas avanzan "lentamente" debido al aumento de la viscosidad y el "relleno" que va realizando de determinados hoyos naturales que se van cubriendo a su paso.



"La predicción matemática que tenemos es que va a seguir avanzando, pero no sabemos si va a llegar al mar. Vamos a tener tiempo para estar atentos si se produce ese evento porque el avance es muy lento", ha indicado, si bien ha precisado que no se descarta que puedan retomarse los episodios explosivos de los últimos días.



Así, ha comentado que pese a esa explosividad, la deformación de la isla "no ha crecido", pues se sitúa en 28 centímetros, 24 de los cuales se produjeron en seis 6 días.



Morcuende ha comentado también que las mediciones de anhídrido sulfuroso "no dan peligro para la salud" y el penacho de gases está en el punto más alto, en torno a los 1.000 metros.



Ha insistido en que el volcán se está monitorizando en todo momento por los científicos y con el apoyo de las instituciones y pedido colaboración a los ciudadanos para que no se acerquen a las zonas de exclusión porque son muy peligrosas.



"La mejor forma de ver el volcán es por la televisión, que los ciudadanos no sean un peligro más y no se acerquen ni colapsen las carreteras", ha señalado, subrayando que la exposición puede provocar daños personales en los ojos y los pulmones.