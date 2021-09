España.- El Gobierno trabaja en un plan de reconstrucción para la Palma con medidas de "todo tipo"

20-09-2021 Una casa en mitad de la lava del volcán de La Palma queda a salvo de ser destrozada por la lava en la zona de El Paraíso, La Palma, a 21 de septiembre de 2021, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). El río de lava del volcán de 'Cumbre Vieja' continúa avanzando hacia el mar, aunque en las últimas horas su ritmo se ha ralentizado. La lava ha cubierto un total de 103 hectáreas y ha arrasado 156 edificaciones, según el satélite del programa Copérnicus de la Unión Europea. Además, 5.500 personas de poblaciones aledañas a la zona del volcán, han sido evacuadas. SOCIEDAD Equipo I Love The World



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno central trabaja ya en un plan de reconstrucción para la isla de la Palma que se pondrá en marcha una vez finalice la erupción del volcán, según ha informado el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.



"Estamos trabajando en la fase de lucha contra la emergencia, hay que pasar a una nueva fase que es la de reconstrucción en la que se abordarán medidas de todo tipo", ha garantizado Bolaños en una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press.



Dicho plan incluirá no solo la reconstrucción de viviendas, sino también infraestructura, la adopción de medidas fiscales y ayudas para pescadores y agricultores. "Las imágenes son angustiosas y los habitantes de La Palma tienen que saber que estamos trabajando en ayudas de todo tipo", ha indicado.



En cuanto a plazos, el ministro de la Presidencia ha explicado que se han producido ya reuniones ministeriales "para agilizar enormemente las ayudas y hacer proyectos de reconstrucción de la isla que se puedan poner en marcha en los plazos más breves posibles".



Respecto al realojo de las 6.800 personas que han sido evacuadas, Bolaños ha reconocido la dificultad de buscar soluciones habitacionales, aunque ha resaltado la solidaridad civil e instituciones. "Tenemos distintas vías como Cruz Roja, alojamientos y buscar a través de la Girección General de Migraciones los refugios que ellos tienen", ha explicado.



Y, respecto a las viviendas vacías de las entidades bancarias, Bolaños ha admitido que "muchas no tienen en la isla de la Palma", pero ha asegurado que los bancos "se suman a la colaboración".



En cuanto a la duración de la erupción, ha reconocido desconocer cuánto tiempo puede prolongarse y ha recordado que "en el año 1971 fueron 24 días y en el 49 casi el doble".



Al ser preguntado por las declaraciones de la Ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, sobre el "espectáculo maravilloso" que supone el volcán para atraer turistas, Bolaños se ha limitado a afirmar que para "las familias es una tragedia y se trabaja para mitigar las consecuencias".



"Los habitantes de la Palma tienen que saber que estamos con ellos, que no vamos a dejar a nadie que sufra consecuencia de esta terrible erupción y el compromiso del gobierno es total", ha concluido Bolaños.