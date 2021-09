Elizegi quiere cerrar varios "proyectos cruciales" antes de las elecciones

El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, en una imagen de archivo. EFE/LUIS TEJIDO

Bilbao, 22 sep (EFE).- Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club, espera cerrar los "cuatro o cinco proyectos cruciales" en los que trabaja su Junta Directiva antes de convocar las elecciones a la presidencia que, ratificó, serán al final de la actual temporada y para las que no desveló si se presentará o no a la reelección.

"Estamos a semanas de cerrar el proyecto de la nueva Lezama, que no tendrá nada que ver con las instalaciones que nos encontramos", señaló Elizegi quien, en una rueda de prensa que ofreció tras la inauguración de la exposición '100 años del marcador de San Mamés', anunció también tres asambleas de socios antes del próximo verano.

La primera de ellas será la ordinaria del mes de octubre a la que seguirán dos extraordinarias, una para tratar la reforma de los estatutos del club en la que se trabaja desde hace varios meses y otra para debatir sobre el "nuevo ordenamiento de la grada".

Además, el dirigente espera que para el partido con el Alavés -el 1 de octubre- los socios puedan acceder al anillo alto de San Mamés a través de las nuevas escaleras mecánicas.

"Lo más importante ahora son los proyectos pendientes que son cruciales para el club. Empiezo a valorar positivamente el paso de esta junta por el Athletic. Hay suficientes proyectos como para tener la sensación de haber hecho un esfuerzo importante, aunque queda lo más importante y muchos partidos por delante", explicó.

"Decidir eso en septiembre, en una temporada de tanta exigencia y con tres asambleas pendientes, sería una temeridad. Ahora toca no dormir por solucionar lo inmediato de este club", añadió Elizegi, cuestionado sobre su posible candidatura a la reelección.

En el aspecto deportivo, el presidente reconoció sobre la derrota encajada ayer frente al Rayo Vallecano que fue una "pena que el primer borrón" del Athletic esta temporada fuera en San Mamés en un partido "espeso" en el que consideró que, "como mínimo", el conjunto rojiblanco "mereció el empate".

"Pero sobre todo quiero aplaudir y agradecer a los casi 16.000 socios por el esfuerzo que hicieron en un horario de velada de boxeo, con mascarilla, a distancia de los amigos, sin poder consumir ni siquiera un bocadillo. Es un esfuerzo que hay que seguir haciendo porque es importantísimo", recalcó.

Elizegi señaló, además, que el Athletic "no comparte esa horquilla de horarios" de los partidos porque "no compensa ni el esfuerzo que hace la afición" ni tampoco "el contenido", ya que "no le da la suficiente calidad".

"En el proyecto de LaLiga hablamos de que compensa esa horquilla de horarios en el exterior, pero no en el interior del campeonato. A nosotros nos supone un esfuerzo cualquier horario fuera de lo que estamos acostumbrados", incidió. E