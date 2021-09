EEUU.- Trump demanda a una de sus sobrinas y a 'The New York Times' en relación con un artículo sobre sus finanzas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha presentado una demanda contra su sobrina, Mary Trump, y el diario 'The New York Times' en relación con un artículo publicado en 2018 en el que abordan las finanzas del entonces jefe de Estado y lo acusan de estar involucrado en "planes fiscales de dudosa legalidad".



La demanda, presentada en Nueva York, acusa a la sobrina de Trump y los periodistas implicados en la redacción del texto de estar involucrados en un "complot insidioso" cuyo objetivo era obtener documentos confidenciales sobre la declaración de impuestos del magnate.



Así, el texto alega que la sobrina de Trump, de 56 años, violó un acuerdo de confidencialidad que le impedía revelar los datos en cuestión. Sin embargo, ella misma se identificó como la fuente las informaciones en unas memorias publicadas en 2020.



La hija de Fred Trump Jr., hermano mayor del presidente, que falleció en 1981, aún no ha realizado comentarios al respecto. Trump, por su parte, ha rechazado en reiteradas ocasiones las afirmaciones hechas por su sobrina en el libro titulado 'Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo' y trató de bloquear su publicación.



El documento acusa a los periodistas Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner de contactar y trabajar con la sobrina de Trump como parte de una "venganza personal" en su contra, según informaciones de la cadena de televisión CNN.



En este sentido, Trump dice haber sufrido "daños significativos" y ha afirmado que busca una compensación de al menos 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros). En su libro, Mary Trump describe cómo ofreció documentos fiscales al periódico, los cuales se utilizaron para realizar un artículo de investigación de sobre los "dudosos esquemas fiscales de Trump durante la década de 1990, incluidos supuestos casos de fraude, que aumentaron considerablemente la fortuna que recibió de sus padres".