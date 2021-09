EEUU.- El Tesoro de EEUU pide a Wall Street que presione a los republicanos para permitir aumentar el techo de la deuda

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha buscado apoyo en los últimos días entre los responsables de las principales firmas financieras de Wall Street para que presionen a los congresistas del Partido Republicano y no obstaculicen las pretensiones del Gobierno de aumentar el techo de la deuda.



Yellen se habría puesto en contacto con los directores ejecutivos de JPMorgan Chase, Jamie Dimon; de Citigroup, Jane Fraser; de Wells Fargo, Charlie Scharf; y de Bank of America, Brian Moynihan; así como con un alto ejecutivo de Goldman Sachs, informa la agencia Bloomberg.



Yellen, que en fechas anteriores ya adelantó que la capacidad del Tesoro para hacer frente a los pagos de sus obligaciones podría tener fecha de caducidad en octubre, habría pedido a los jefes de estas empresas que se manifestasen públicamente acerca de la conveniencia de esta medida.



Este intento del Gobierno de Estados Unidos por sacar adelante esta medida se produce a la espera de que el siempre dividido Senado de Estados Unidos debata un proyecto de ley que suspende el techo de la deuda durante el próximo año y que ya logró el visto bueno de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata.



No obstante, en caso de que el Senado trunque el texto enviado por la Cámara de Representantes, los demócratas todavía dispondrían de un procedimiento legal con el que no necesitarían el aval de los republicanos.