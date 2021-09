Ecuador.- Lasso aboga por una conexión a través del "comercio libre" frente a la migración forzada

21-09-2021 El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habla ante la 76 Asamblea General de la ONU. POLITICA UN PHOTO/CIA PAK



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha llamado este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas a mantener una conexión a través del "comercio libre" para enfrentar la "migración forzada", causa de "prácticas que aíslan, encierra y limitan los espacios de prosperidad compartida".



Así lo ha aseverado en su discurso, que ha iniciado señalando a los avances del país sudamericano desde su llegada al Gobierno, que supuso una "promesa de cambio, de retorno e integración al mundo".



"Es una visión marcadamente distinta de aquella que nos gobernó los últimos 14 años. En todo aquel tiempo, seguramente ustedes fueron testigos de intervenciones de predecesores míos, así como de otros respetables líderes latinoamericanos, en las que se quejaban de 'asimetrías' y de supuestos 'imperios'. Incluso se usó este estrado para lanzar diatribas personales contra dirigentes de otros países", ha lamentado.



Ante ello, ha asegurado que él no lanzaría "discurso de aquella índole", ya que "cuando uno se presenta ante el mundo", lo "mejor" es "dejar que las acciones sea las que hablen antes que la palabra", ha incidido.



"Quisiera que me conozcan por resultados concretos y no por discursos incendiarios. Y que así se lleven una clara idea del movimiento ciudadano que hoy lleva a Ecuador a una nueva era de entendimiento con el planeta", ha apostillado Lasso.



En este sentido, ha apuntado a uno de los principales resultados de su gestión: la vacunación contra la pandemia de la COVID-19. "A menos de cuatro meses de nuevo Gobierno, Ecuador es un caso de éxito en la vacunación", ha celebrado, para precisar que ello es también "un mérito de la diplomacia mundial".



En concreto, ha detallado que 62 por ciento de las dosis recibidas por el país procedían de China, que Washington donó dos millones de dosis y que las conversaciones con Moscú plantean la posibilidad de que Ecuador acoja el primer laboratorio de producción de vacunas Sputnik V en la región.



En su relato, el presidente ecuatoriano ha reiterado que "la salud no tiene ideología" y ha insistido en el "poder" de la cooperación internacional", el cual, a su juicio, ha conducido a Ecuador a sus actuales datos de inmunización contra el coronavirus.



Entre ellos, ha destacado el cumplimiento de su "más apremiante compromiso de campaña", alcanzar la cifra de nueve millones de ecuatorianos con inmunización completa en los primeros cien días de Gobierno.



En contraposición, ha recordado los primeros días de la pandemia, en los que Ecuador dejó imágenes de cuerpos en las calles, fosas comunes improvisadas o hospitales desbordados. "Fuimos modelo de todo lo que estaba mal en el manejo de la crisis(...). Eso fue una representación gráfica del abismo que tocamos después de 14 años de políticas aislacionistas aupadas en por una mezquina noción de la soberanía", ha lamentado.



De este modo, ha aplaudido la "armonía" y "cooperación entre gobiernos" para "brindar bienestar" a los pueblos. "Es muy fácil dividir al mundo en bloques o clubes. Lo difícil es unirlo en un sólido edificio de paz y cooperación. Pero ante una amenaza global como la pandemia, ¿qué otra opción tenemos?", ha cuestionado.



ACCIONES DE SU GOBIERNO



Por otro lado, Lasso ha apuntado a otras acciones llevadas a cabo por su Gobierno, como el envío a la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, o la firma de un Memorando de Entendimiento con Naciones Unidas para "establecer mecanismos de integridad, transparencia y rendición de cuentas".



En cuanto a cambio climático, ha apuntado que Ecuador es "el primer país en Latinoamérica, y cuarto en el mundo, en elevar la transición ecológica a rango de Ministerio" y ha ratificado su compromiso con la Agenda 2030, al tiempo que ha expresado sus "grandes expectativas" en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en Glasgow.



"En materia de refugio y protección internacional, Ecuador seguirá siendo un referente", ha remachado también el presidente, para referirse a su compromiso con la participación en la declaración que exhorta a las partes en Afganistán "a respetar la salida segura de los ciudadanos extranjeros y afganos"



En la misma línea, ha apuntado al "estímulo" que se da al sector privado en el país, "sin descuidar jamás el imprescindible equilibrio con la inversión social". "Para ello impulsamos nuevos programas que reducirán la pobreza y eliminarán la desnutrición infantil, problemática que desafortunadamente, tras años de inatención, aún persiste en nuestras comunidades más vulnerables"; ha matizado.



"RECUPERACIÓN" DEL EQUILIBRIO DE PODERES



Lasso ha reivindicado también la "recuperación" del equilibrio de poderes en el país. "Nos ha correspondido restablecer en Ecuador las instituciones democráticas y las libertades y derechos ciudadanos, que fueron socavados en un Gobierno que puso bajo su autoridad todos los poderes del Estado", ha dicho.



Al respecto, ha transmitido a la Asamblea General de la ONU su "voluntad" de contribuir a que "igual reivindicación" ocurra en los países latinoamericanos en los que "han desaparecido los elementos constitutivos del Estado de derecho, consagrados en la Carta Democrática Interamericana.



"Todos los pueblos que en América Latina luchan por recuperar la democracia y la libertad recibirán la solidaridad inquebrantable de mi Gobierno", ha garantizado.



Por otra parte, Lasso se ha referido a la "triste" realidad de la migración forzada. "Hoy en día los migrantes del mundo ya no buscan solamente mejores horizontes, hoy buscan la mismísima supervivencia", ha indicado, para aseverar que este drama "no es nuevo" para América Latina.



En este contexto, ha destacado que ecuador ha respondido a la salida de venezolanos de su país acogiendo a 433.000 en un "solidario proceso de regularización", pero ha lamentado que, a la vez, "sufre un incremento de población migrante, que se expone a inimaginables riesgos en sus intentos por alcanzar países como Estados Unidos".



"Es precisamente por esto que yo impulso con tanta pasión la integración comercial como motor para la generación de oportunidades. La migración es la clara señal de que los ciudadanos del mundo quieren más integración, no menos. Cuando migran, los ciudadanos están concretando la integración que sus autoridades no nos atrevemos a generar", ha abogado.



Lasso ha agregado que las personas migrantes buscan acceder a mercados globales y a todo un mundo "cada día más conectado por la tecnología, pero separado por equivocadas políticas proteccionistas".



Por ello, ha llamado "a todos los países que quieran profundizar a relaciones comerciales con Ecuador". "Una de las soluciones a este problema (migración forzada) radica precisamente en acercar los mercados a los ciudadanos, en lugar de obligar a los ciudadanos a migrar hacia los mercados", ha defendido.



"Más vale que estemos conectados a través del comercio libre que a través de la migración forzada, causada por prácticas que nos aíslan, nos encierran, y que sólo limitan los espacios de prosperidad compartida", ha añadido, para reiterar que el "único resultado" del bloqueo a la "libertad económica" son "las tragedias que se viven hoy en día".



Por último, Lasso ha agradecido "a todo el concierto de naciones" por su cooperación en los primeros meses de su Gobierno en los que "a través de un exitoso programa de vacunación", ha "logrado devolver la tranquilidad a Ecuador".



"Ponemos en marcha una nueva era de diplomacia ecuatoriana, una nueva forma de relacionarnos con todos los países del planeta, independientemente de dónde estén, de sus tamaños, y de sus creencias", ha sentenciado.