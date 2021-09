Del podcast a Twitch: Nuevos formatos para amplificar el discurso feminista

(i-d) La escritoras Ana Garriga, Carmen Urbita, Isabel Cadenas y la humorista gráfica Anastasia Bengoechea durante su participación en el debate Efeminista que se celebra hoy Martes en la Feria del Libro de Madrid. EFE / Javier López.

Madrid, 21 sep (EFE).- Los nuevos formatos de comunicación se han convertido en herramientas vitales para amplificar el discurso feminista, según han coincidido las panelistas de la mesa redonda “Del podcast a Twitch: los retos del feminismo para inundar los nuevos formatos”, organizada este martes por Efeminista en la Feria del Libro de Madrid.

En el evento han participado Isabel Cadenas, directora del podcast “De eso no se habla”; Ana Garriga y Carmen Urbita, de “Las Hijas de Felipe”; y la humorista gráfica Anastasia Bengoechea, de "Monstruo Espagueti", quienes también han destacado que redes sociales como Twitter les han permitido acercar el contenido de sus proyectos a públicos diferentes.

"Yo siempre digo que este es un proyecto político-artístico. Y digo que soy populista porque acerco temas como la memoria y el feminismo a personas que no necesariamente están interesada en eso, pero que mediante historias bien contadas van a llegar a interesarse", ha explicado Isabel Cadenas, cuyo podcast cuenta con nueve historias sobre silencios.

"Silencios que pensamos que son individuales, pero que tienen que ver con el silencio colectivo de nuestro país", ha recalcado.

Anastasia Bengoechea ha explicado que el podcast le interesa porque cree "que se puede desarrollar más y se puede dar un discurso más profundo", a diferencia de otros formatos. Y que el mensaje "puede calar más en quién lo escucha", ha agregado.

Con un objetivo similar nació "Las hijas de Felipe", en el que Ana Garriga y Carmen Urbita tocan temas con contenido histórico de los que hablan normalmente entre ellas, pero que se han dado cuenta de que en la academia no se les suele dar el tratamiento adecuado. "Hay temas y voces que hemos rescatado que nos apelan hoy, pero que no cabían" en otro lado, han asegurado.

Aunque las panelistas han admitido que no se llevan muy bien con las redes sociales, sí han destacado el valor que estas tienen para la divulgación de los temas que ellas tocan en sus podcast.

"En nuestro caso las redes han sido súper importantes porque, Laura Casielles que es la que lleva comunicación en el podcast, consiguió que la voz del podcast, que es la mía, tuviera una identidad muy potente y muy íntima y creo que sin esas redes no hubiéramos podido hacer eso. Las redes nos sirven para amplificar y complementar lo que hace el podcast", ha contado Isabel Cadenas

"El podcast tomó otra vida en las redes. Yo llevo las redes fatal, pero han sido cruciales para desarrollar lo proyecto", ha agregado.

Al final, las panelistas también han puesto sobre la mesa lo complicado que es conseguir la financiación de estos proyectos. "Nosotras no tenemos a nadie detrás. Queremos poder seguir haciendo esto a largo plazo porque es algo que nos encanta, pero con el tiempo se vuelve difícil. No queremos tampoco tener contenido exclusivo y de pago porque nuestro objetivo es divulgar. Es difícil el balance", ha zanjado Carmen Urbita.