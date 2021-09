Debut europeo del Barça en el Palau ante el campeón de Ucrania

El entrenador del Barcelona, Antonio Carlos Ortega. EFE/ROMÁN G. AGUILERA/Archivo

Barcelona, 22 sep (EFE).- El Barça de Carlos Ortega debuta este jueves (18:45 horas) en el Palau Blaugrana en la Liga de Campeones, recibiendo al HC Motor Zaporoshye, campeón de Ucrania en un choque en el que, sobre el papel, los azulgrana parten como claros favoritos.

Después de su valiosa victoria en la primera jornada europea en la pista del Flensburg alemán (21-25), el Barça quiere seguir sumando en una temporada que se presenta muy dura por el nivel de los rivales y por los problemas de lesiones que está teniendo con una plantilla más corta que en la pasada campaña.

Ahora no puede contar con Aítor Ariño, en la recta final de la recuperación de su grave lesión de ligamentos de la rodilla izquierda de la que fue intervenido el pasado 30 de marzo, ni con Timothey N' Guessan, con una rotura fibrilar en el gemelo interior de la pierna derecha, y del central Luka Cindric, que se lesionó en Flensburg la pasada semana, tuvo que ser intervenido en el hombro izquierdo y que estará de seis a ocho semanas de baja.

Ortega, que recupera a Ludovic Fábregas y Dika Mem, que descansaron el sábado, ha empezado las rotaciones de posiciones con Melvin Richardson en apoyo de Domen Makuc en la de central, o Haniel Lángaro y Alí Zein en el relevo de N' Guessan en el lateral izquierdo, manteniendo a los jóvenes como Martí Soler en apoyo de Ángel Fernández en el extremo izquierdo.

Aunque el meta Gonzalo Pérez de Vargas está en un momento de forma extraordinario, el equipo debe mejorar la defensa. Aún hay lagunas como lo reflejan los 34 goles encajados ante el Nava en el Palau en Liga Asobal el pasado sábado. Y mañana será ocasión de demostrar esa mejora ante un rival, el Motor Zaporoshye, campeón de la liga ucraniana las últimas nueve temporadas y que en la primera jornada venció al Oporto (30-27) merced a su gran defensa.

Con el lituano Gintaras Savukinas al frente del equipo, su progresión en la Liga de Campeones es evidente. La pasada temporada alcanzó por primera vez los octavos de final de la competición y para esta campaña se ha reforzado de manera importante con el lateral izquierdo lituano Jonas Truchanovicius, procedente del Montpellier y con el que fue campeón de la Liga de Campeones en la temporada 2017-2018.

Con él han llegado también el lateral zurdo croata Luka Sebetic, procedente del Tremblay francés, y el pivote ruso Denis Vasilev desde el Chartres Metropole galo.

Aunque ante el Oporto no contó por lesión con el meta Iván Maroz, el lateral zurdo Vladislav Dontsov y el lateral Jonas Truchanovicius, se espera que mañana si estén a punto frente al Barça.

Del resto de plantilla hay que destacar al central lituano Aidenas Malasinkas, ex jugador de Granollers y Logroño, motor del equipo y que junto al lateral Dimitro Horiha y el pivote bielorruso Viatcheslav Bokhan, su máximo goleador las pasada temporada, forman un trío muy efectivo en ataque. EFE