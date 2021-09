Cultura.- James Waugh (Star Wars: Visions): "Esperamos que George Lucas se sienta orgulloso"

22-09-2021 Star Wars: Visions CULTURA LUCASFILM



Star Wars: Visions, una colección de nueve cortometrajes en la que los estudios de anime japonés más prestigiosos despliegan su singular y diverso arte para narrar historias ambientadas en el universo creado por George Lucas, ya está disponible en Disney+ este miércoles 22 de septiembre.



Como primera incursión formal en el anime, cada corto de Star Wars: Visions tiene una sensibilidad única japonesa que, en muchos sentidos, encaja con el tono y el espíritu de la narrativa de Star Wars. Desde el principio, las historias centradas en la galaxia de Star Wars han contado con la mitología japonesa y las películas de Akira Kurosawa entre sus numerosas influencias, y estas nuevas visiones profundizarán aún más en ese legado cultural gracias al estilo de animación y a la perspectiva características de cada estudio de anime.



"Pienso que el anime en general ha tenido una gran influencia en el equipo creativo de Lucasfilm. El arte y la calidad cinematográfica de todo esto realmente nos ha inspirado durante mucho tiempo. Siempre supimos que queríamos encontrar una manera de reflejar Star Wars, o conectar Star Wars, con la animación y los narradores en Japón", explicó James Waugh, productor ejecutivo de Lucasfilm, durante un encuentro virtual con diversos medios de comunicación entre los que se encontraba CulturaOcio.



En esta ocasión, Lucasfilm dio total libertad a los creadores para contar las historias que realmente querían contar. "Creo que siempre fue una cuestión de cuál era el mejor enfoque para permitir que esos creadores hagan lo que mejor saben hacer. Eso requiere permitirles explorar todo el potencial imaginativo para desarrollar la historia central de la saga. Nos encontramos con una pasión y entusiasmo increíbles, además de grandes ideas", dijo Waugh.



NO HABLAMOS CON GEORGE LUCAS



James Waugh confía en que George Lucas vea la serie y que esta antología de anime de Star Wars sea de su agrado. "No se habló con George Lucas específicamente sobre este proyecto. Esperamos que George esté orgulloso, ya que es un fanático de la cultura y el cine japoneses. Ojalá vea los episodios de la serie y la disfrute tanto como nosotros", señala.



El productor no olvida la primera vez que vio una película de Star Wars. "Fui a ver El imperio contraataca cuando tenía cuatro o cinco años. Recuerdo que fui con mi padre, un gran fanático de la primera Guerra de las Galaxias. Le encantaba el arte del cine japonés y él me hablaba sobre cómo esto era como una versión espacial de esas películas. Recuerdo perfectamente estar sentado en el cine sin tener idea del contexto de la primera historia o de quién era Darth Vader, pero me enamoré de la película desde el primer momento", cuenta con nostalgia.



"La primera vez que vi una entrega de la franquicia de Star Wars en la gran pantalla fue cuando estaba en el instituto. Yo era una gran fan de Ewan McGregor, así que me encantó. Sí, esa fue la primera cinta de la saga que vi en el cine", afirma por su parte la productora Kanako Shirasaki.



Los estudios de anime japonés que aportan su talento y perspectiva a Star Wars: Visions son: Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, y Production IG. Cada uno de ellos aporta su estilo característico de animación y narración para reflejar su visión de una galaxia muy, muy lejana.