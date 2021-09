21-09-2021 Cultura.- Amazon Prime Video estrenará en 2022 Sin Huellas, su nueva serie española original. Sin Huellas es el título de la nueva serie original española de Amazon Prime Video. La fición cuenta las desventuras de sus dos protagonistas, dos mujeres socialmente marginadas que acaban siendo sospechosas de un asesinato cuya escena del crimen acaban de dejar como los chorros del oro. Esta producción se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo en 2022. CULTURA AMAZON PRIME VIDEO



"Desi y Cata, gitana y mexicana, son limpiadoras. Bueno, eran. Las han echado de la noche a la mañana. Agobiadísimas y con lo justo para pasar el mes, esperan un milagro que llega en forma de llamada: les encargan limpiar la mansión de los Roselló, una de las familias más poderosas de Alicante. Todo va bien hasta que se encuentran con el cadáver de una mujer. Horror. Pánico. Arroba policía. Después del shock inicial, Cata y Desi se dan cuenta de que lo han dejado todo limpio. Sin huellas. Son las perfectas culpables, y por eso la policía las persigue. Y también unos sicarios rusos. Y una familia de millonarios. Y un exmarido con mariachis. A ver cómo salen de ese 'fregao'", reza la sinopsis de la serie, de la que aún no se conocen los protagonistas.



La nueva serie contará con 8 episodios de 40 minutos de duración producidos por Zeta Studios, con Eneko Gutiérrez como productor ejecutivo y Carlos de Pando y Sara Antuña como showrunners. El guion corre a cargo de Carlos de Pando y Sara Antuña junto con Gabi Ochoa (El amor no es lo que era, Tiquismiquis) y Héctor Beltrán (La Peluquería, El Acabose). La ficción contará con Paco Caballero, Gema Ferraté, Samantha López Speranza y Koldo Serra como directores. Sin Huellas se unirá así a otros títulos originales españoles de Amazon como El Cid, La Templanza y El Desafío: ETA.



"En Sin Huellas el thriller se fusiona con la comedia y cotidianidad, ofreciendo una historia inesperada con unos maravillosos personajes que no dejarán indiferente a nadie", ha explicado María José Rodríguez, jefe de Amazon Originals España. "Es una apuesta diferente, fresca, gamberra y estamos seguros de que va a enganchar a todos nuestros miembros Prime. Estamos muy contentos de embarcarnos en este proyecto de la mano de Zeta Studios", añade.



"Sin Huellas es sin duda uno de los mayores retos profesionales a los que nos podíamos enfrentar. Vamos a disfrutar de una serie con una enorme ambición narrativa y visual. Un reto y un atrevimiento para este periodo tan incierto provocado por la pandemia", ha señalado Gutiérrez.



"Sin Huellas es exactamente lo que la audiencia necesita ahora mismo, es divertida, llena de acción y cuenta con dos increíbles personajes centrales", ha declarado Georgia Brown, jefa de Amazon Originals de Europa. "Estamos muy orgullosos de colaborar con Zeta Studios en este título, que sabemos va a enamorar tanto a nuestra audiencia española como la del resto del mundo", ha agregado.



"Nos hace especial ilusión poner en marcha este proyecto junto a Amazon Prime Video. Sin Huellas es uno de nuestras series más ambiciosas, un thriller gamberro, lleno de humor negro y acción que nace con la vocación de seducir a una audiencia global", afirma Antonio Asensio, presidente de Zeta Studios.