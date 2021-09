Concha Velasco deja los escenarios abrumada por la emoción

La actriz española Concha Velasco, de 82 años, ha puesto este martes fin a seis décadas sobre los escenarios y no ha podido contener la emoción en su despedida ante el público de Logroño (norte). EFE / Ayuntamiento de Logroño. SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO).

Logroño, 21 sep (EFE).- La actriz española Concha Velasco, de 82 años, ha puesto este martes fin a seis décadas sobre los escenarios y no ha podido contener la emoción en su despedida ante el público de Logroño (norte).

Mientras era ovacionada por el público que abarrotaba el teatro Bretón de los Herreros para ver la última actuación de una de las grandes de la escena española, Velasco explicó que ahora empieza una nueva etapa en su vida, que va a pasar junto a sus hijos.

Velasco ha cerrado así la gira de "La habitación de María", una obra escrita por su hijo, Manuel Martínez, cargada de simbolismo en un día como hoy.

Porque a lo largo de más de una hora de monólogo, la protagonista habla de su despedida -en su caso como escritora- y repasa toda una vida de éxitos hacia el exterior, pero encerrada en su vida, como si se tratara de una actriz que siempre ha interpretado, como si fuera la misma Concha Velasco.

"Yo no tengo muchas cosas de ella", ha aclarado la actriz al finalizar la función, en alusión a su personaje, "aunque viví en una casa en la que a una mujer le sucedió lo que pasa en la obra (la protagonista sufre agorafobia desde que su bebé se le cayó de las manos y murió) y entonces mi hijo empezó a escribir", ha detallado.

La obra comienza con la protagonista recitando un pasaje de "El guardián entre el centeno" que hoy cobraba una connotación especial: "Cuando uno se va a marchar, sabe que se va a marchar", ha afirmado Velasco, que instantes después ha apostillado, "aunque lo importante es haber llegado hasta aquí".

"Estoy verdaderamente emocionada y quiero dar las gracias por esta despedida tan bonita", ha afirmado la actriz entre las ovaciones de los espectadores, aunque ha aclarado que ella no llora en público. "Solo lo hacen mis personajes, porque mi madre me decía que no se debe hacer, que todo el mundo tiene sus propios problemas".

Ha agradecido la obra escrita por su hijo, que "no es una obra barata", ha dicho, y "hemos pasado malos momentos", en alusión a las consecuencias de la covid-19 para su gira; ha agradecido al productor que siguiera adelante con el montaje, "aunque sé que lo pasó mal, primero por la pandemia, luego por la nevada y luego me caí. Ha pasado de todo", ha bromeado.

"Hasta que ha llegado un momento que mis hijos me dijeron que debía dejarlo y al principio no lo comprendí, pero ahora sí lo comprendo", ha afirmado mientras su propio hijo trataba de bajarla del escenario.

Algo que ha hecho instantes después tras dejar a los espectadores unas palabras a modo de legado, en favor de la cultura, parafraseando a uno de sus personajes míticos, Santa Teresa de Jesús: "leed y conduciréis, no leáis y seréis conducidos".

Así se ha despedido, entre ovaciones y aplausos, una de las grandes, que a sus casi 82 años deja los escenarios con el reconocimiento de varias generaciones por toda su carrera profesional. Eduardo Palacios