Ciencia.-La realeza maya buscó desplazar a los dioses con su sello personal

Las primeras ciudades mayas presentaban complejos monumentales, centrados en una forma compartida de religión, pero se transformaron radicalmente una vez que surgió la realeza en el 400 a. C.



Para solidificar su poder, los gobernantes de las tierras bajas mayas cambiarían estos complejos, instalarían su marca en el paisaje y cambiarían la forma en que la gente los recuerda, según un estudio de Dartmouth College publicado en Ancient Mesoamerica.



"Así como los líderes políticos de hoy en día a menudo buscan marcarse a sí mismos, también lo hicieron los primeros gobernantes mayas", dice Ryan H. Collins, becario postdoctoral en antropología en el Instituto Neukom de Ciencias Computacionales en Dartmouth. "Los gobernantes mayas parecían tener una angustia real por el mundo pasado y pensaban que podría interferir con su autoridad, por lo que intentaban modificarlo o incluso borrarlo por completo. Estos gobernantes se veían a sí mismos como la encarnación del dios sol maya y querían para poner su sello personal en la ciudad, por lo que los monumentos y la forma en que la gente experimentaba la ciudad se modificaron para reflejar los deseos de un gobernante durante su vida ".



Collins examinó datos del sitio maya Yaxuná, ubicado en el centro de Yucatán, México, y otros complejos de plazas piramidales o templos conocidos como grupos E en las tierras bajas mayas, incluidos San Bartolo, Tikal, Ceibal en Guatemala y Cahal Pech en Belice, que reflejaban alineaciones astronómicas con los equinoccios y solsticios.



En el grupo E, cada complejo monumental se construyó a lo largo de un eje este-oeste y se caracterizó por una pirámide al oeste y una plataforma larga al este. Investigaciones anteriores han encontrado que las alineaciones astronómicas de los complejos mayas probablemente eran una referencia al dios sol y al dios del maíz y los cambios anuales de la temporada agrícola.



Según datos arqueológicos de Yaxuná y los otros sitios, Collins descubrió que para el año 400 a.C., muchos complejos mayas del Grupo E se construyeron sobre templos existentes, se desmantelaron o se abandonaron por completo. En muchos casos, la nueva arquitectura se construiría justo encima de todo lo que había antes, donde podría haber cinco, seis o incluso siete pirámides conservadas en la última fase de construcción.



"Con el tiempo, estos templos se volvieron más sobre los gobernantes y menos sobre el ritual y la religión que una vez unieron a las comunidades en primer lugar", dice Collins. En Yaxuná, solo en el centro original de la ciudad, hubo 11 fases de construcción entre el 900 a. C. y 100 a. C.



Si bien se crearon nuevos monumentos dentro del Grupo E sobre los antiguos, algunos aspectos se mantuvieron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la estructura oriental original en Yaxuná contenía una base de piedra circular en el nivel ocho, que fue preservada y enfatizada por generaciones posteriores a través de una línea incisa circular en el piso del nivel seis. También se encontraron artículos preciosos almacenados en caché en los niveles siete y cuatro, incluido un fragmento de magnetita pulida y un recipiente de cerámica con cuentas verdes que probablemente se obtuvieron a través del comercio a larga distancia. "Los mayas retrocederían y marcarían espacios de importancia social generaciones más tarde, no siglos después, ilustrando cómo la gente realmente enfatizaba la memoria y la continuidad con cosas que pensaban que eran importantes", dice Collins.



Sin embargo, otras áreas del sitio de Yaxuná y otros sitios del Grupo E contenían evidencia de rituales de terminación. Estos rituales se usaban para destruir la energía o el alma asociada con un edificio, especialmente si era sagrado, como al esparcir la ceniza del incienso quemado sobre un área. En la estructura oriental de Yaxuná, se encontró ceniza cerca de una piedra de moler, lo que proporciona evidencia de que un antiguo espacio para rituales se utilizó para preparar alimentos en años posteriores.



"En arqueología, se ha asumido que la realeza maya representaba una continuidad con el pasado, pero a medida que los gobernantes mayas alteraron la experiencia de los pueblos sobre el lugar donde vivían, estos gobernantes en realidad se separaron de las tradiciones de construcción mesoamericanas y redefinieron la ciudad maya", dice Collins. "El primer milenio de la cultura maya para el Grupo E marca un período no solo para nuevos monumentos, sino también para el desarrollo de una arquitectura cívica masiva, ya que se construyeron carreteras a gran escala y comenzaron a surgir distritos. Estos cambios también pueden haber impulsado el cambio de la civilización maya de una sociedad igualitaria a una estructura más jerárquica ".