Cervera: "El Barcelona es peligroso y puede alinear a once internacionales"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, durante el partido de la quinta jornada de LaLiga. EFE/Salvador Sas

Cádiz, 22 sep (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, declaró este miércoles que el Barcelona, su rival este jueves en el estadio Nuevo Mirandilla en la sexta jornada de LaLiga Santander, es un equipo "muy peligroso y puede alinear a once internacionales”.

Cervera, en su comparecencia de prensa previa al partido, insistió en que los barcelonistas tienen "mucha peligrosidad" y que "intentan llegar arriba por fuera normalmente, mientras que antes lo hacían para dársela a Messi".

El preparador del conjunto andaluz indicó que el lunes ante el Granada en el Camp Nou (1-1), el Barcelona "centró mucho y desde muy lejos" y que "sigue intentando jugar con el estilo de las últimas temporadas, pero le cuesta por no tener los jugadores de antes".

Para el entrenador del Cádiz, si quieren derrotar al Barcelona, deberán "estar muy bien" y que el rival "no tenga su mejor día. Se pueden dar circunstancias y puedes ganar, claro", expresó.

El técnico cadista incidió en que ante la visita del Barça, "superior no puede ser" el Cádiz, sólo en "momentos puntuales" si se producen "aciertos del equipo y errores de ellos".

"Si queremos ganarle en el juego, normalmente saldremos perdiendo. En momentos puntuales podemos ser mejores y nos agarramos a eso para ganar el partido", señaló Cervera, quien anticipó que el Cádiz no cambiará su "forma de defender" y que habrá que "ver algunas cosas" en los vídeos de preparación para "tenerlas claras".

El entrenador del Cádiz recordó que en el último partido, en Vigo ante el Celta (1-2), los gaditanos defendieron "bien en la primera parte, pero que en la segunda lo hicieron fatal". EFE