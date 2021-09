Brasil.- Un diputado brasileño denuncia ante la Fiscalía a Bolsonaro por "mentir" en su discurso ante la ONU

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El diputado David Miranda ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por supuestamente "mentir" en su discurso ante la 76ª Asamblea Nacional de la ONU, pronunciado este martes.



Para Miranda, las palabras pronunciadas por Bolsonaro se basan, fundamentalmente, en "falsedades e ilegalidades", sobre todo en temas relacionados con la corrupción y el medio ambiente, tal y como ha aclarado el propio congresista en su cuenta de Twitter.



"He presentado una denuncia ante la PGR (Procuraduría General de la República o Fiscalía) contra Bolsonaro por sus mentiras pronunciadas en la ONU", ha precisado antes de matizar que ha denunciado al jefe de Estado brasileño por utilizar el discurso de apertura de la Asamblea General "como si estuviera en un su recinto para difundir noticias falsas".



Así, lo ha acusado de encabezar un Gobierno "corrupto y destructivo". Bolsonaro ha negado en reiteradas ocasiones la gravedad de la situación epidémica que atraviesa el país, uno de los más golpeados del mundo por la pandemia. Brasil ha constatado más de 21 millones de casos y 591.000 muertos por la pandemia.



"¿Adivina qué Gobierno tuvo los peores resultados en la lucha contra el coronavirus y más muertes por millón de habitantes? Así es, el Gobierno de Bolsonaro", ha dicho Miranda, que lo acusa de una pésima gestión.



Por otra parte, el diputado ha revelado que el ministro de la Contraloría General de la Unión (CGU), Wagner Rosario, ha pasado a ser investigado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de la crisis de la COVID-19 por no suspender el contrato irregular de vacunas.



"Ahora hay 31 investigados. Y Bolsonaro tuvo el descaro de hablar en la ONU de que no había ningún caso de corrupción en su Gobierno", ha recalcado Miranda. Bolsonaro no titubeó a la hora de defender ante la ONU los "tratamientos tempranos" contra la COVID-19, sin eficacia científica demostrada. Además, criticó "obligaciones" como el 'pasaporte COVID', que acredita por ejemplo haber sido vacunado.



El viaje del presidente brasileño a Nueva York ha venido precedido de la polémica, ya que su negativa a vacunarse contra la COVID-19 teóricamente le habría vetado su asistencia si la ONU y la ciudad de Nueva York hubiesen aplicado de forma estricta sus propias doctrinas.