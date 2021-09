Brasil prevé aumentar de nuevo tasa en 100 puntos para octubre

(Bloomberg) -- El banco central de Brasil elevó su tasa interés de referencia en un punto porcentual completo y prometió otro aumento de la misma magnitud para octubre, en tanto que busca controlar la inflación que se eleva hacia el 10%.

Los encargados de política monetaria dirigidos por Roberto Campos Neto elevaron este miércoles la tasa Selic a 6,25%, como lo anticiparon 35 de los 39 economistas encuestados por Bloomberg. Los otros analistas esperaban aumentos aún mayores.

“El Comité prevé otro ajuste de la misma magnitud para la próxima reunión”, escribieron los responsables de formular las políticas en un comunicado que acompaña a su decisión unánime. “Este es el ritmo más adecuado para garantizar la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte relevante y, simultáneamente, permite que el comité obtenga más información sobre el estado de la economía y la persistencia de los shocks”.

Desde marzo, el banco central ha elevado los costos de endeudamiento en 425 puntos básicos en un ciclo de ajuste agresivo que ha hecho poco para frenar el aumento de los precios. No solo se ha acelerado la inflación anual desde entonces, sino que las expectativas para 2022 continúan por encima del objetivo. El aumento de los precios ha obligado al Gobierno a aumentar las tarifas eléctricas, así como las preocupaciones en relación al creciente gasto público que han pesado sobre la moneda.

“La inflación ha sorprendido al alza, y también pueden ocurrir nuevas sorpresas”, dijo Álvaro Frasson, economista del Banco BTG Pactual SA, antes de la decisión del banco. “Lo que queda por ver es si el alza ayudará o no a calmar los pronósticos de precios al consumidor para 2022, que siguen acelerándose”.

Horas antes, la Reserva Federal de EE.UU. decidió mantener el rango objetivo para su tasa de referencia de política de cero a 0,25%, en tanto que indicó que podría comenzar a reducir las compras de activos en noviembre.

La decisión sobre las tasas de Brasil se produce después de que Campos Neto dijera la semana pasada que el banco no reaccionará después de cada lectura de datos de inflación. Los inversionistas interpretaron los comentarios como una señal de que los encargados de política monetaria no acelerarían el ritmo de las alzas de tasas por ahora, incluso después de que los precios al consumidor subieran más de lo previsto el mes pasado.

La inflación anual alcanzó el 9,68% en agosto, con ocho de las nueve categorías de productos y servicios encuestadas por el instituto de estadísticas aumentando en el mes. Los analistas ven que los precios al consumidor subirán un 8,35% este año y un 4,10% en 2022, muy por encima de los objetivos del banco central de 3,75% y 3,5%, respectivamente.

Mientras tanto, la economía brasileña se está reabriendo aún más a medida que la pandemia se calma en el país. El promedio móvil de siete días de Brasil para las muertes relacionadas con el virus ha caído por debajo de 600, en comparación con aproximadamente 3.000 en abril, en tanto qye algunos estados han comenzado a vacunar a los adolescentes.

