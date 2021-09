Brasil.- El ministro de Salud de Brasil da positivo por COVID-19 en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, ha dado positivo por COVID-19 mientras se encuentra en Nueva York con la delegación brasileña que acude a la Asamblea General de la ONU.



El Ministerio de Salud ha informado en la noche de este martes del positivo de su titular, que ahora tendrá que permanecer 14 días en cuarentena en la ciudad estadounidense.



La cartera ha indicado que Queiroga se encuentra bien y que se ha realizado pruebas al resto de la comitiva, sin anotar ningún otro positivo, según recoge el medio brasileño G1.



En su estancia en Nueva York para acudir a la 76º Asamblea General de la ONU, el ministro de Salud ha acudido este martes a la primera sesión, en la que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado un discurso en el que ha criticado el pasaporte COVID y ha defendido tratamientos no probados.



Posteriormente, en los preparativos para su retorno a Brasil, Queiroga se ha hecho la prueba que ha resultado positiva, tras lo que el mismo presidente le ha informado que tenía que quedarse a cumplir la cuarentena en Nueva York, mientras él ha vuelto al país sudamericano, recoge UOL.



El positivo de Queiroga es el segundo en la comitiva de viaje de Bolsonaro a Estados Unidos. El otro caso diagnosticado es el de un miembro del equipo ceremonial del presidente que no estuvo en contacto con las autoridades y permanece en cuarentena en el país norteamericano.



A diferencia de Bolsonaro, que no ha recibido la vacuna contra la COVID-19, Queiroga si ha sido inoculado con las dos dosis correspondientes, en concreto de CoronaVac.



El mandatario brasileño ha sido la excepción entre los líderes mundiales asistentes a la Asamblea General por no haber recibido la vacuna contra la COVID-19, e incluso ha provocado controversia en Nueva York, pues las autoridades de la ciudad exigen presentar un certificado de vacunación para acceder a espacios cerrados como restaurantes, cines o teatros. Así, a diferencia del resto de delegaciones, se ha visto a Bolsonaro y su comitiva comer pizza en las calles de la ciudad.