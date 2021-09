Bielorrusia.- Polonia acusa a Lukashenko de "intentar crear una crisis humanitaria artificial" en la frontera

Duda denuncia que el "régimen autoritario" de Minsk ha lanzado "un ataque híbrido sin precedentes"



El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha acusado a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, de "intentar crear una crisis humanitaria artificial" y "forzar" a miles de migrantes a cruzar las fronteras hacia los países vecinos.



"Desde hace muchas semanas, el régimen de Lukashenko ha estado llevando a su país a miles de desesperados habitantes de Oriente Próximo para forzarlos a cruzar nuestras fronteras bajo las porras de la Policía", ha dicho, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.



"Estas personas luego acampan en la frontera y el régimen es sordo a nuestras ofertas para darle ayuda humanitaria. El régimen trata a los inmigrantes como peones en un juego político y ofende su dignidad y derechos fundamentales", ha argüido.



Así, ha incidido en que el "régimen autoritario" en Bielorrusia ha lanzado "un ataque híbrido sin precedentes" contra las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania en el marco de su represión ante las protestas y las denuncias de fraude durante las presidenciales de 2021.



Las palabras de Duda han llegado horas después de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidieran "una investigación inmediata" tras la muerte de cuatro migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.



Lukashenko advirtió a finales de mayo de que no controlaría el flujo migratorio como represalia por las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), lo que en la práctica se ha traducido en un repunte en las llegadas hacia Polonia, Lituania y Letonia, que a su vez han endurecido la vigilancia.



En este sentido, Duda ha dicho que Polonia "no sucumbirá" y ha incidido en que "no hay un acuerdo para el abuso de esta situación vulnerable contra la seguridad de las fronteras", al tiempo que ha denunciado nuevamente la represión policial en Bielorrusia.



"Mientras hablo hay más de 650 personas en cárceles de Bielorrusia, la mayoría de ellos mujeres y hombres jóvenes, patriotas, que sólo querían elegir a su líder en unas elecciones justas", ha señalado.



"¿Qué es lo que han hecho mal estas personas? Nada. Querían pedir el mismo derecho a elegir su Gobierno que tienen los franceses, los polacos, los estadounidenses, los surcoreanos, los australianos y los argentinos. Querían elecciones libres", ha explicado.



En este sentido, ha recordado que Polonia ha acogido a más de 150.000 bielorrusos, "incluidos miles de manifestantes", y ha advertido de que "los regimenes tienden a defenderse no sólo de sus ciudadanos, sino de los estados democráticos".



Por otra parte, ha criticado a Rusia por su "agresión" en Ucrania y ha criticado la "respuesta del norte rico al drama de la nación ucraniana luchando por su independencia". "La respuesta fue la construcción del enorme gasoducto Nord Stream 2", ha lamentado.



Duda ha argumentado que este proyecto "llevará gas ruso a Europa occidental y dará miles de millones de euros en recursos al agresor y dejará sin ayuda e incluso con indiferencia ante el hecho de que, a partir de ese momento, Ucrania estará ante un mayor peligro".



Estados Unidos y Alemania alcanzaron en julio un acuerdo que permitirá finalizar el proyecto del gasoducto, al que inicialmente se opuso la Administración del presidente Joe Biden al considerar que se trataba de una iniciativa que Rusia podría usar para ganar influencia.



En el este de Ucrania los conflictos se han mantenido desde hace años por las tensiones entre Ucrania y Rusia. En el caso de Crimea, Rusia se anexionó este territorio durante el conflicto de 2014 antes de que la población decidiera su incorporación en un referéndum, mientras que la región de Donbás vive desde hace años un conflicto armado que enfrenta a las tropas del Gobierno ucraniano y a los separatistas prorrusos.