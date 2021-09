BCE podría elevar compras de activos tras programa de emergencia

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo planea discutir sobre el aumento de sus compras regulares de activos una vez que el estímulo de emergencia de la era del covid-19 llegue a su fin, pero una expansión de este tipo no está garantizada, dijo Madis Muller, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

Si bien la eurozona debería permitir al BCE cerrar su programa de compra de bonos de la pandemia por 1,85 billones de euros (US$2,2 billones) en marzo, las autoridades discutirán cómo evitar que se perjudique la recuperación cuando se retire el apoyo. Una opción sería ampliar el plan anterior a la crisis por encima de los actuales 20.000 millones de euros al mes, dijo Muller en una entrevista.

Sus comentarios apuntan al debate potencialmente polémico que le espera a los formuladores de política monetaria, especialmente a los que les preocupa que un regreso a la estructura anterior al covid afectaría a los países muy endeudados que aún no están listos para funcionar sin el apoyo de emergencia del BCE.

“Sé que sería un problema si hubiera un efecto de precipicio muy pronunciado al final del programa de compras de emergencia de la pandemia”, dijo igualmente el presidente del banco central de Estonia.

Un posible aumento del antiguo programa de flexibilización cuantitativa es “parte de la discusión que tendremos sobre cómo eliminar el programa de compras de emergencia de la pandemia y lo que significaría para las compras de activos en adelante, dijo Muller. “Y, por supuesto, la decisión dependerá de las condiciones del mercado la próxima primavera y de las perspectivas económicas en ese momento”.

Yannis Stournaras, presidente del banco central de Grecia, advirtió esta semana contra sacar conclusiones tempranas sobre el fin de la ayuda durante la crisis, diciendo que sería “realmente arrogante de nuestra parte declarar ya una victoria”.

Sin embargo, otros se han mostrado optimistas sobre las perspectivas de la eurozona recientemente. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, dijo el lunes que la recuperación va por buen camino, y el vicepresidente, Luis de Guindos, resaltó un sólido desempeño en el segundo y tercer trimestre.

“Dada la recuperación que vemos en la economía, y también las perspectivas de inflación y las condiciones de financiación extremadamente favorables que seguimos teniendo en la eurozona, deberíamos poder acabar con el programa de compras de emergencia de la pandemia en marzo como se ha comunicado y según el plan original”, dijo Muller. “Si me preguntan cuál es el resultado más probable para mí, este es el caso base”.

Preocupación por la inflación

Al igual que otros miembros del Consejo de Gobierno, Muller también dijo que tiene dudas sobre la idea de rediseñar el antiguo programa para incluir características más flexibles que ayudaron al BCE a amortiguar el golpe de la pandemia.

“Creo que debemos tener cuidado allí porque podríamos encontrarnos con algunas limitaciones legales”, dijo Muller. “No creo que podamos tomar la flexibilidad que existía para el programa de compras de emergencia de la pandemia y simplemente transferirla al programa anterior. Estaba justificado en esta situación de crisis particular relacionada con la pandemia”.

Sobre la inflación, Muller dijo que coincide con la perspectiva de que los precios se van a acelerar más rápido de lo que indican las proyecciones actuales del BCE.

“Por ejemplo, es más probable que en 2023 tengamos una inflación superior al 1,5%, y no menor. Lo mismo probablemente se aplica a la proyección de inflación del 1,7% para 2022”.

