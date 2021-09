Bad Bunny va por el récord de Ozuna en los Billboard de la Música Latina

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño Bad Bunny. EFE/José Méndez

Miami, 22 sep (EFE).- El puertorriqueño Bad Bunny aspira a desbancar este jueves a su compatriota Ozuna como el artista con mayor número de galardones cosechados en una gala de los premios Billboard de la Música Latina, y para este reto cuenta con 22 menciones en 13 categorías.

Bad Bunny llegará a la ceremonia que se celebra en Miami con presencia en buena parte de las grandes categorías, incluyendo artista del año, compositor del año y disco del año, por sus trabajos en los álbumes "El Último Tour del Mundo", "YHLQMDLG" y "Las Que No Iban a Salir".

Aunque en muchas categorías compite contra sí mismo, el también llamado Conejo Malo podría superar a su compatriota Ozuna, quien en 2019 recibió 17 menciones y conquistó 11 premios, con los que se convirtió en el artista con más triunfos en una noche desde 1994, cuando se entregaron los primeros Billboard de la Música Latina.

Entre los que podrían impedir que Bad Bunny hiciera historia en el Wastco Center de Miami están los artistas colombianos Maluma y J Balvin, quienes compiten en 11 y 9 categorías, respectivamente.

Su compatriota Karol G, la banda estadounidense Black Eyed Peas y el puertorriqueño Anuel AA tienen además ocho nominaciones cada uno.

La cadena Telemundo, encargada de producir y transmitir la gala, anunció 20 números musicales durante la entrega de los premios, entre las que se destacan el homenaje a la cantautora mexicana Paquita la del barrio, quien recibirá el "Premio a la trayectoria musical".

El artista puertorriqueño Daddy Yankee también será honrado, en su caso con el "Premio al Salón de la Fama", oportunidad que aprovechará para presentar en directo su tema "Métele al perreo".

El tercero de los galardones especiales que se entregan durante los Billboards latinos es el "Premio Ícono", que este año es para la banda Maná. Los rockeros mexicanos presentarán una nueva versión de su éxito "El Reloj Cucú", con la nueva artista Mabel.

Uno de los momentos más esperados de la noche es la presentación de Camila Cabello, quien cantará por primera vez en televisión en español.

También hay mucha expectativa por la participación de la española Rosalía, quien ofrecerá "Linda" con la rapera dominicana Tokischa.

Durante la noche se presentarán varios popurrí como el de Karol G, quien cantará sus éxitos recientes "El Makinon", "Bichota", "Ay, Dios Mío", y "Tusa". Por su parte, Myke Towers entonará sus éxitos incluyendo "Pin Pin" y estrenará su nuevo tema "Experimento".

Sin embargo, el más conmovedor será sin duda el que harán Ana Bárbara y Guadalupe Pineda, quienes conmemorarán los cinco años de la muerte de Juan Gabriel con los icónicos temas "Se me olvidó otra vez", "Abrázame muy fuerte", "Te sigo amando", "Me nace del corazón" y "Amor eterno".

Juanes, Carlos Vives y su hija Lucy, Mau y Ricky, Banda MS de Sergio Lizárraga y Christian Nodal, Jhay Cortes, Joss Favela, Marc Anthony, Nicky Jam, Natti Natasha, Prince Royce, Reik y Rauw Alejandro también forman parte de los artistas que presentarán su nueva música este jueves.

Según los organizadores, los Premios Billboard de la Música Latina reconocen los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, según los resultados de ventas reales, "streaming", transmisiones radiales y redes sociales que proveen información a las listas semanales de Billboard durante un año.