Asensio: “He trabajado mucho por este momento”

El centrocampista del Real Madrid Marco Asensio (d) celebra con Eder Militao tras marcar ante el Mallorca, durante el partido de la sexta jornada de Liga en Primera División de este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Madrid, 22 sep (EFE).- El español Marco Asensio, delantero del Real Madrid, fue titular por primera vez esta temporada y anotó su primer triplete con el conjunto blanco, en la victoria contra el Mallorca (6-1), un momento para el que, reconoció, ha “trabajado mucho”.

“Muy feliz y contento. He tenido la oportunidad de salir de inicio y sabía que tenía que aprovecharlo. He trabajado mucho por este momento. Hay que seguir buena dinámica que tenemos”, dijo en Movistar+.

Un Asensio que se reivindicó ante su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti: “Demuestro que puede contar conmigo. Aquí hay mucha competencia, es importante estar preparado para cuando tenga la oportunidad y así ha sido”, declaró.

Rendimiento que llega en una posición nueva para él esta temporada, de volante en el centro del campo: “Obviamente es una posición que es buena para mí. Puedo jugar en muchas posiciones y lo haré donde me ponga el míster”, comentó.

Por último se refirió al hecho de que su mejor partido anotador haya llegado contra el equipo en el que se formó, el Mallorca: “Ha sido un partido muy especial para mí también. Es un club al que tengo muchísimo cariño, han empezado muy bien la temporada y espero que les vaya muy bien”, concluyó.