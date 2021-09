AS Mónaco vence 3-1 frente a AS Saint Etienne

Mónaco sumó tres puntos a su casillero tras ganar 3-1 contra Saint Etienne este miércoles en el Estadio Luis Ii. AS Mónaco llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 2-2 en el último partido celebrado frente a OGC Niza. En el lado de los visitantes, AS Saint Etienne cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a FC Girondins Burdeos y acumulaba tres derrotas consecutivas en la competición. Con esta derrota el equipo stéphanois se situó en decimonovena posición tras la finalización del partido, mientras que AS Mónaco es duodécimo.

El primer equipo en marcar fue AS Mónaco, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias al acierto de cara a portería de Kevin Volland en el minuto 27. Empató AS Saint Etienne a través de un gol de Denis Bouanga justo antes del pitido final, en concreto en el 41, cerrando así la primera parte con un 1-1 en el marcador.

Tras el ecuador del partido, en la segunda mitad llegó el gol para el equipo monegasco, pues supo aprovechar la ocasión y logró atravesar la red de su rival con un gol desde el punto de penalti de Wissam Ben Yedder a los 62 minutos. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del conjunto local, que aumentó distancias estableciendo el 3-1 con otro tanto de Wissam Ben Yedder, que completaba así un doblete poco antes del final, concretamente en el 86. Finalmente, el partido acabó con un 3-1 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Mónaco que entraron al partido fueron Aleksandr Golovin, Ruben Aguilar, Wissam Ben Yedder, Aurelien Tchouameni, Strahinja Pavlovic y Jean Lucas en sustitución de Eliot Matazo, Djibril Sidibe, Myron Boadu, Krepin Diatta, Caio Henrique y Kevin Volland, mientras que los cambios de Saint Etienne fueron Stefan Bajic, Zaydou Youssouf, Romain Hamouma y Ryad Boudebouz, que entraron para reemplazar a Arnaud Nordin, Mickael Nade, Jean-Philippe Krasso y Wahbi Khazri.

En el partido se vieron un total de dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró tarjeta amarilla a Djibril Sidibe, mientras que en el equipo visitante se amonestó con amarilla a Thimothee Kolodzieczak y con roja a Etienne Green.

Con este resultado, Mónaco se queda con ocho puntos y Saint Etienne con tres puntos.

En la siguiente jornada de la Ligue 1 AS Mónaco jugará contra Clermont Foot a domicilio, mientras que AS Saint Etienne se enfrentará en casa contra OGC Niza.