Argentina apelará el fallo en EE.UU. que afecta sus exportaciones de biodiésel

En 2017, el Departamento de Comercio de EEUU decidió imponer aranceles compensatorios al biodiésel procedente de Argentina, tras considerar que estaba subsidiado y sus productores incurrían en "prácticas desleales". En la imagen un registro de archivo de un tanque de Biodiesel. EFE/Roberto Escobar

Buenos Aires, 22 sep (EFE).- Argentina anunció este miércoles que apelará un reciente fallo de la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos que afecta a las exportaciones argentinas de biodiésel.

"El Gobierno argentino trabajará mancomunadamente con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión", dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Este martes, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos consideró como no válido un pedido presentado por el Gobierno argentino y una empresa argentina exportadora de biodiésel para que se revisaran los derechos compensatorios que desde 2018 Estados Unidos impone a las importaciones de biodiésel producido en Argentina.

Esos derechos "antidumping" (contra la competencia desleal) alcanzan un nivel del 146 % sobre el valor de comercialización y, en la práctica, impiden el acceso del biodiésel argentino a los Estados Unidos, un mercado que hasta 2016 representaba exportaciones para el país suramericano de unos 1.300 millones de dólares al año.

En 2017, el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió imponer aranceles compensatorios al biodiésel procedente de Argentina tras considerar que estaba subsidiado y sus productores incurrían en "prácticas desleales".

Según el comunicado emitido este miércoles por la Cancillería argentina, el Departamento de Comercio inició una revisión de los derechos impuestos y arribó a la decisión preliminar de levantarlos.

Pero luego, según el Gobierno argentino, "en una decisión sumamente controvertida desde el punto de vista técnico, contradijo sus argumentos anteriores y revirtió su decisión preliminar aunque las condiciones objetivas no se habían alterado en lo más mínimo".

"Argentina lamenta la decisión judicial estadounidense, que otorga una deferencia inusitada a la contradictoria decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos", sostuvo la Cancillería del país suramericano.

Según Argentina, sus exportaciones de biodiésel -combustible derivado del aceite de soja, del que el país es uno de los principales productores mundiales- "no reciben ni necesitan subsidio alguno".

Por lo demás, el Ejecutivo del presidente Alberto Fernández alega que los derechos compensatorios impuestos por Estados Unidos están "reñidos" con las normas del comercio internacional, "más grave aún en cuanto se mantienen en el marco de una crisis económica global como la producida por la pandemia".

En este sentido, Argentina advirtió que "se reserva el derecho" de recurrir al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) "a fin de defender los derechos de sus exportadores".