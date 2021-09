Anabel Pantoja despide su soltería con una fiesta sorpresa con sus compañeras de 'Sálvame'

22-09-2021 Anabel Pantoja ha despedido su soltería con una cena a la que no faltaron buena parte de las colaboradoras de 'Sálvame' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



María Patiño y Paz Padilla, grandes ausentes en una despedida a la que no asistió ninguno de los rostros masculinos del programa



MADRID, 22 (CHANCE)



A pesar de que hace unos días que se dio el 'sí, quiero' con su pareja Omar Sánchez, Anabel Pantoja continúa acumulando despedidas de soltera y en esta ocasión ha sido sorprendida por sus compañeras en 'Sálvame', que demostrando la maravillosa relación que les une, organizaron una discreta celebración en un céntrico hotel madrileño a la que la sobrina de Isabel Pantoja llegó luciendo la mejor de las sonrisas con un favorecedor look.



Al margen del complicado momento de salud que atraviesa su abuela, doña Ana, Anabel despidió nuevamente su soltería con una divertida fiesta a la que no faltaron buena parte de sus compañeras en 'Sálvame', como Gemma López, Belén Esteban, Laura Fa, Lydia Lozano, Carlota Corredera, Belén Rodríguez y Marta López.



Una despedida en la que llamó especialmente la atención la ausencia de pesos importantes en el programa como María Patiño y Paz Padilla y a la que no asistió ninguno de los chicos del programa, aunque es cierto que comentadísimos han sido los enfrentamientos de Anabel con Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Gustavo González o Rafa Mora.



Con una gran sonrisa en el rostro y a pesar de la bajada de temperaturas en Madrid, la sobrina de Isabel Pantoja eligió para su fiesta sorpresa un favorecedor conjunto de minifalda en cuadros en blanco y negro que combinó con top y botas estilo 'cowboy' en negro. Aunque las compañeras habían intentado que esta reunión fuera una gran sorpresa para Anabel, lo cierto es que la novia ya sospechaba algo por la repercusión de la cita con fotógrafos incluidos.



La mayoría de las colaboradoras, cargadas con bolsas de regalos y con mucha prisa por disfrutar de la celebración con su compañera un día tan especial para ella, le desearon lo mejor al lado de Omar, al que todas ven como el chico perfecto para su compañera. "Qué vamos a decir de Omar, estuvo en un concurso y solo hablaba de Anabel, no he visto algo así en mi vida. Fenomenal. Anabel es buena amiga, divertida, simpática, muy loca. Por eso me llevo tan bien con ella" comentaba Lydia Lozano a su llegada.



Mucho más parca en palabras Belén Esteban, que llegaba a la despedida con Gema López y Laura Fa y confesaba que "quiere un montón" a Anabel. "Quiero que sea muy feliz", señalaba muy contenta por la boda de su amiga.



Marta López, por su parte, confesaba su sorpresa por no estar invitada al enlace y ya no por parte de su compañera en 'Sálvame', sino de Omar, con quien compartió experiencia en 'Supervivientes' y con quien tiene una gran relación, por lo que pensaba que estaría en una lista de invitados que a falta de 10 días para el enlace todavía promete dar muchas sorpresas.