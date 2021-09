Ana Cristina Portillo desvela cómo se llevan Eugenia Osborne y Juan Melgarejo tras su separación

07-06-2021 Ana Cristina Portillo y Eugenia Osborne, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Convertida en una de las protagonistas del momento por su reciente y sorprendente separación de Juan Melgarejo, Eugenia Osborne ha reaparecido en los Premios 'Elle Gourmet Awards', donde recibió un reconocimiento por su faceta de emprendedora tras haber creado, en pleno confinamiento, su propia firma de textil para el hogar.



Un acto en el que la hija de Bertín Osborne prefirió no atender a los medios para no hablar sobre su vida privada, pero en el que pudimos hablar con su hermana pequeña, Ana Cristina Portillo, que nos contó como es la relación de Eugenia con Juan Melgarejo tras su ruptura después de 14 años de amor y tres hijos en común.



Confesando que este verano "hemos disfrutado mucho del tiempo juntas que hacía falta tener tiempo de calidad, hablar y reírnos que es lo que nos gusta", Ana Cristina no duda en destacar la "fuerza" de su hermana Eugenia y, aunque "tiene días como todos", está bien tras su separación y su relación con Juan es "estupenda": "Que se hayan separado, no quita el cariño de esos años. Mi madre fue le mejor ejemplo en eso porque siempre ha tenido muy buena relación con sus dos exmaridos y siempre nos ha inculcado eso y creo que dada la situación tenemos el ejemplo de mi madre que es una maravilla", asegura.



En cuanto a si ve a Eugenia preparada para enamorarse de nuevo, su hermana confiesa que "está centrada en empezar su nueva vida y muy centrada en los niños, un hogar para sus niños y que estén bien. Y sinceramente no puedo opinar sobre eso porque nunca se sabe. Hay gente que tarda muchísimo y nunca se sabe". "Hay relaciones que salen mal, pero el hecho de encontrar el amor, tener niños y formar una familia es una suerte", señala.



