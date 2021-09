Alguacil: Aunque no jueguen Isak y Silva, salimos a ganar todos los partidos

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (i), durante el partido correspondiente a la quinta jornada de Liga de Primera División ante el Sevilla del pasado domingo en el estadio Reale Arena en San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta

San Sebastián, 22 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó la baja de Alex Isak y David Silva para el partido ante el Granada pero advirtió de que sin dos de sus principales figuras su equipo "sale a ganar todos los partidos".

"Cuando hablamos de Isak o Silva siempre sacamos números pero yo digo lo mismo, que no vale la pena lamentarse y pensar que, como no están, mi equipo no será competitivo y que no va a ganar. Siempre pienso en que con los que estamos podemos ganar todos los partidos", declaró Alguacil en el encuentro con la prensa previo al partido de este jueves.

"Queremos que el equipo rinda contra el PSV y Sevilla en tres días y que gane, que el filial esté entre los 10 primeros y el equipo C igual y eso tiene mucha exigencia", declaró Alguacil, que se responsabilizó de todo lo que ocurre en el primer equipo aunque con matices.

"Si hay algún responsable de todo esto soy yo, pero os aseguro que estamos entrenando con menor intensidad que nunca, menos que nunca, tenemos mucho más especialistas para prevenir y recuperar lesiones, eso sí, si queremos competir contra pura sangres tenemos que prepararlos como pura sangres y eso conlleva un riesgo", enfatizó el preparador guipuzcoano.

Alguacil habló también del nuevo Granada de Robert Moreno, y recordó que su rival de este jueves lleva "siendo competitivo desde hace tiempo". "Hace poco jugaron la Liga Europa y su plantilla no ha cambiado tanto aunque cambiaran de entrenador".

Sostuvo que su rival tiene un estilo variado que abarca "jugar desde atrás, combinar bien, ser a veces valiente y apretar arriba o como pasó contra el Barcelona, cuando se pusieron 0-1, y defender en bloque bajo".

Respecto a si Oyarzabal seguirá lanzando los penaltis tras el fallo del pasado domingo ante el Sevilla, Alguacil fue tajante: "Si alguien tiene mi confianza ése es Mikel Oyarzabal".