ADVISORY UN-ASSEMBLY/ -- POSSIBLE ONLY

DAY 3 - 76th annual U.N. General Assembly high-level debate
Start: 23 Sep 2021 12:45 GMT
End: 23 Sep 2021 13:45 GMT
**PLEASE NOTE: SCHEDULE AND SPEAKERS LIST IS SUBJECT TO CHANGE**
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UNITED NATIONS - Leaders from developing countries, including many from Africa, are expected to call for more access to vaccines against COVID-19 and greater funding to tackle climate change in the third day of the U.N. General Assembly.
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SCHEDULE:
++Some speeches may be pre-recorded as indicated with a (1) after them.
MORNING SESSION - 1500GMT
SPEAKERS:
1. SOUTH AFRICA (HS) 1
2. GUYANA (HS)
3. BOTSWANA (HS)
4. CUBA (HS) 1
5. ANGOLA (HS)
6. BURKINA FASO (HS)
7. PANAMA (HS)
8. MONTENEGRO (HS)
9. NAMIBIA (HS)
10. MOROCCO (HS) 1
11. NORTH MACEDONIA (HS)
12. CAMEROON (HS) 1
13. NAURU (HS) 1
14. ZIMBABWE (HS) 1
15. CHAD (HS) 1
16. COMOROS (HS)
17. GABON (HS) 1
18. UNITED REPUBLIC OF
TANZANIA (HS)
19. LIBERIA (HS) 1
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AFTERNOON SPEAKERS
1. MICRONESIA (FEDERATED
STATES OF) (HS) 1
2. BURUNDI (HS)
3. BENIN (HS)
4. BOLIVIA
(PLURINATIONAL STATE
OF) (HS)
5. RWANDA (HS) 1
6. TAJIKISTAN (HS) 1
7. UGANDA (HS) 1
8. AZERBAIJAN (HS) 1
9. LIBYA (HS)
10. MADAGASCAR (HS)
11. EQUATORIAL GUINEA (HS) 1
12. SOUTH SUDAN (HS) 1
13. KIRIBATI (HS) 1
14. DOMINICA (HS) 1
15. SEYCHELLES (HS) 1
16. KAZAKHSTAN (HS) 1
17. ISRAEL (HG)
18. SPAIN (HG)
Restrictions:
BROADCAST: NONE
DIGITAL: NONE
Source: UNTV
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Nations
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL / ORIGINAL
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com