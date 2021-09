Venezuela.- Albares se ve en la ONU con canciller de Venezuela para seguir promoviendo el acercamiento entre oposición y Gobierno

NUEVA YORK, 21 (De la enviada especial de Europa Press, Ana Fernández Vila)



El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne este martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General del Naciones Unidas, con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, para seguir trabajando en el "acercamiento" entre las partes, según fuentes diplomáticas.



Las fuentes consultadas explican que esta reunión, que tendrá lugar a las 17.00 horas de Nueva York --las 23.00 en España, hora peninsular--, se enmarca en la ronda de contactos iniciada por el ministro Albares para promover el entendimiento entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, para acompañar al diálogo iniciado en México, bajo la mediación de Noruega.



En este sentido, Exteriores recuerda que el ministro también ha hablado en las últimas semanas con Leopoldo López, una de las principales figuras de la oposición y que tras permanecer refugiado en la Embajada española en Caracas durante año y medio ahora reside en España. López es miembro de Voluntad Popular, el partido al que pertenece Juan Guaidó, al que algunos países como Estados Unidos consideran como presidente legítimo de Venezuela, pero no España.



Asimismo, ha contactado recientemente con Henrique Capriles, antiguo candidato opositor a la Presidencia y que se ha erigido en los últimos tiempos como una figura más partidaria del diálogo con el Gobierno que el bloque encabezado por Guaidó. En todos estos contactos, el ministro de Exteriores ha transmitido "la disposición de España a ayudar a Venezuela y contribuir a este proceso de negociación".



En cuanto a Plasencia, que fue nombrado ministro Exteriores por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 19 de agosto, Albares mantuvo su primer contacto telefónico con él el pasado 2 de septiembre.



Hijo de padres canarios y con doble nacionalidad española y venezolana, el nuevo canciller es amigo personal del exministro José Luis Ábalos y se vio inmerso en el llamado 'Delcygate' ya que acompañaba a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, cuando se encontró con el entonces titular de Transporte en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020.



Según informó Exteriores tras esa primera conversación, el objetivo de Albares con estos contactos es "para manifestarles su apoyo" para que el Gobierno y la oposición encuentren una solución.



Albares recibió también a principios de septiembre al encargado de negocios de Venezuela, Mauricio Rodríguez, máximo representante del Gobierno de Nicolás Maduro en España, ya que ambos países mantienen rebajado el nivel de relaciones y no cuentan con embajador en sus respectivas capitales.



España apuesta por que los distintos actores de esta disputa logren el entendimiento en el diálogo iniciado en Ciudad de México, bajo la mediación de Noruega, con Países Bajos como país acompañante de la oposición, y Rusia del Gobierno venezolano. Además se ha creado un grupo de países amigos para respaldar dicho diálogo, entre los que está Estados Unidos pero no España por ahora.