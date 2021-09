Un musical de Broadway sobre Donna Summer se representará en un crucero en 2022

Boceto cedido por la naviera Norwegian Cruise Line donde se muestra un detalle de su nuevo barco el Norwegian Prima. EFE/Norwegian Cruise Line

Miami, 21 sep (EFE).- El nuevo barco Prima que la naviera Norwegian Cruise Line estrenará en agosto de 2022 presentará el musical de Broadway sobre Donna Summer en un teatro de tres pisos que se transforma además en una discoteca estilo Las Vegas para que los pasajeros bailen los éxitos de "La reina del disco".

"Summer: The Donna Summer Musical", nominado al premio Tony, será una de las principales atracciones del nuevo buque, el primero de un total de seis de la nueva clase Prima de la empresa Norwegian Cruise Line (NCL), informó este martes la compañía, con sede en Miami.

El espectáculo interactivo relata el éxito meteórico de Donna Summer con un repertorio de más de una veintena de sus éxitos, entre ellos "Bad Girls", "Last Dance" y "Hot Stuff".

La producción de 75 minutos, a cargo del mismo equipo de "Jersey Boys", que se presenta en el Norwegian Bliss, es una experiencia inmersiva y la primera en el mar donde el teatro se transforma por completo en una discoteca.

Los pasajeros podrán disfrutar del musical, que se estrenó en Broadway en 2018, y además formar parte del espectáculo y bailar al ritmo de los clásicos de todos los tiempos de Donna Summer (1948-2012).

El innovador teatro que se transforma en un espacio de tres pisos, diseñado para pasar de un escenario de vanguardia a una amplia pista de baile, contará con un diseño de asientos personalizable y una pantalla LED que desciende del techo y mide casi la mitad del tamaño del espacio.

En este club nocturno los pasajeros pueden bailar hasta altas horas de la noche y disfrutar de una gran variedad de música y efectos especiales.

"Los pasajeros presenciarán coreografías y acrobacias de alta intensidad mientras participan en un espectáculo multisensorial", detalló NCL.

"No solo estamos mejorando la experiencia para nuestros huéspedes, le estamos ofreciendo una descarga de adrenalina y una increíble experiencia llena de emociones", señaló en un comunicado Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de NCL.

El Norwegian Prima tendrá más de 294 metros de largo, más de 142.000 toneladas brutas y podrá acomodar a 3.215 pasajeros en ocupación doble.

Otras de las atracciones de la nueva embarcación son un espectáculo de juegos interactivos, una pista de carreras de tres niveles y los toboganes de caída libre en seco "más rápidos" en alta mar.

La naviera además explicó que la pista de karts Prima Speedway es la "más grande" sobre el océano y la primera de tres niveles.

Se trata de una pista de carreras de más de un cuarto de milla de longitud (420 metros) y un 22 % más grande que la actual pista de karts que se encuentra en el Norwegian Encore.

En la pista, que rodeará el barco, hasta 15 karts podrán correr simultáneamente en mar abierto, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h.