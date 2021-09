Un juez aprueba un juicio para que los floridanos puedan acceder a datos de la covid-19

Una persona camina cerca de un centro de vacunación contra la covid-19 en Miami, Florida. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 21 sep (EFE).- Un juez de Florida (EE.UU.) fijó para la semana próxima el juicio por una demanda contra el estado por no divulgar al público a diario las cifras sobre la incidencia de la covid-19, otra polémica decisión del gobernador republicano Ron DeSantis en relación con la pandemia.

Carlos Guillermo Smith, representante demócrata en el Congreso de Florida y demandante en este caso, informó este martes que el juez del condado Leon (noroeste de Florida) John Cooper desestimó la víspera una petición del abogado Rick Figlio, que representa al Departamento de Salud del estado, para aplazar el juicio y estableció que se celebre los días 28 y 29 de septiembre.

En una audiencia celebrada el lunes Figlio alegó que los datos sobre casos y muertes por la covid-19 son "confidenciales" y, por eso, no pueden divulgarse al público.

La abogada del demandante, Andrea Mogenson, se preguntó por qué entonces el Departamento de Salud de Florida los estuvo publicando a diario durante más de un año a través de una página digital.

En junio pasado el estado dejó de suministrar esos datos a diario y pasó a hacerlo únicamente los viernes, lo que generó una viva polémica especialmente cuando la variante delta empezó a propagarse rápidamente por Florida y las cifras empezaron a crecer a niveles que no se habían visto desde el verano de 2020.

"Lo que están haciendo es un mal servicio para los floridanos que necesitan acceso a la información sobre la covid-19 de manera que puedan tomar decisiones informadas sobre cómo protegerse ellos y sus familias", dijo Smith a medios locales.

El descontento con el manejo de la pandemia de covid-19 por parte del gobernador DeSantis se ha traducido en diversas demandas judiciales.

Con la filosofía de hacer de Florida "el estado de la libertad", el republicano redujo el confinamiento y el cierre de negocios al mínimo al inicio de la pandemia y hasta el día de hoy nunca ha obligado al uso de mascarillas a nivel estatal.

Además, ha impedido con una ley estatal que empresas e instituciones exijan certificados de vacunación, incluyendo los cruceros.

Su decisión más polémica, sin embargo, es la dejar en manos de los padres de los alumnos la decisión de si sus hijos llevan o no mascarillas a la escuela, lo que constituye de hecho una prohibición a obligar al uso de esa medida preventiva.

Varios distritos escolares se han rebelado contra esa decisión y padres y organizaciones civiles han entablado demandas ante la justicia contra el estado de Florida.

Según la página digital sobre la covid-19 de la Universidad Johns Hopkins, Florida es el estado donde más personas han muerto por esa enfermedad en EE.UU. en los últimos 28 días: 9.168.

En casos de covid-19 registrados en los últimos 28 días le gana Texas, que acumula 472.478 contagiados frente a 445.965 de Florida.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, Florida acumula 3,5 millones de casos y 51.884 muertes, lo que significa que es el tercer estado con más contagios y el cuarto con más decesos de todo el país, según la Universidad Johns Hopkins .