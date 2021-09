"Te tienes que despertar diciendo soy la fucking número uno", dice Karol G

La cantante colombiana Karol G habla durante un panel de la Conferencia de los premios Latin Billboard hoy en el Faena Fourm de Miami, Beach, Florida. Karol G destacó este martes los sacrificios hechos para ubicarse en lo alto del género urbano, en la que ha sido una trayectoria sostenida por un solo mantra: "Te tienes que despertar diciendo: 'Soy la 'fucking' número uno'". EFE/Giorgio Viera

Miami, 21 sep (EFE).- Karol G destacó este martes los sacrificios hechos para ubicarse en lo alto del género urbano, en la que ha sido una trayectoria sostenida por un solo mantra: "Te tienes que despertar diciendo: 'Soy la 'fucking' número uno'".

La colombiana ha sido una de las figuras de mayor calado en la primera jornada de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra en Miami Beach (EE.UU.), y en la que aprovechó para anunciar la publicación hoy de su nuevo sencillo, "Se jodió todo".

En una conversación con Leila Cobo, la máxima responsable de música latina en Billboard, la cantante explicó que sentirse "la 'fucking' número uno" implica ser "disciplinado, trabajador, buscar las salidas y las formas para sobresalir".

"Odio las adversidades, lloro por todo y me lo tomo personal, pero si algo tengo claro es que de las crisis viene lo mejor", ahondó la intérprete de "Bichota", quien confesó ser "muy meticulosa" y una artista que le gusta "estar al tanto de absolutamente todo" lo que rodea la publicación de su música.

Señaló que tanto ella como otras cantantes de música urbana han pasado muchos sacrificios para ubicarse donde están, pero se mostró feliz de que la discusión sobre las mujeres artistas en un género que tenía predominio masculino ya es una "página pasada".

En ese sentido, dijo que la pregunta ya no es cómo se siente como mujer estar cantando reguetón, sino "qué se siente liderar, estar liderando este género".

La intérprete de 26 éxitos en las listas de Billboard, 12 de ellos en los 10 primeros, reveló que durante un tiempo abandonó la música y se fue a Nueva York y luego a Boston para aprender más sobre la industria de la música.

"Me cruzaba con propuestas de personas que me hacían sentir muy incómoda", recordó la cantante sobre sus primeros años en la industria, en la que empezó a los 14 años, y que la motivó a colgar sus sueños de ser cantante.

Contó que la decisión de emigrar a EE.UU. le mereció una discusión con su padre, su gran valedor y apoyo a lo largo de toda su trayectoria, como lo puso de relieve durante la charla.

Señaló que "Mi Cama", el primer gran éxito global de la colombiana y que suscitó en su momento una gran polémica, logró en sus primeras 24 horas 16 millones de reproducciones, una marca que no ha podido repetir con ningún otro sencillo.

La cantante nacida en Medellín dijo que "Tusa", otro de sus hits globales, marcó a su generación y se escuchó hasta en países donde no se hablaba español: "Éramos número uno en todas partes", dijo.

Desgraciadamente, la gira a la que iba a embarcarse tras la publicación de la canción se tuvo que cancelar debido a la pandemia de la covid-19, una situación que le supuso una "depresión horrible", como confesó.

"Estuve bloqueada al 200 %", recordó, pero agregó que de esa situación surgió la canción "Bichota".

La Semana de la Música Latina de Billboard, la serie de conferencias que antecede a la gala anual de los premios Latin Billboard, que tendrá lugar este jueves 23, comenzó este martes en el Faena Forum de Miami Beach, en el sur de Florida.

La jornada tuvo a la dominicana Natti Natasha como una de sus protagonistas, para hablar sobre la "bendición" de poder ser artista y madre al mismo tiempo, así como al puertorriqueño Farruko, quien contó detalles sobre un próximo documental sobre su carrera que va a emitir el canal HBO.

En la gala de premiación que organiza la revista especializada Billboard parte este año como favorito el cantante de música urbana Bad Bunny, con 22 nominaciones.