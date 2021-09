Sudáfrica.- El expresidente Jacob Zuma no comparece en el juicio contra él por corrupción alegando motivos de salud

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma no ha comparecido este martes en una vista en el juicio contra él por presunta corrupción citando problemas de salud, lo que ha llevado a los fiscales a reclamar la entrega de su historial médico para estudiar la situación.



Dali Mpofu, uno de los abogados del exmandatario, ha presentado una protesta contra la petición del tribunal argumentando que Zuma tiene derecho a la confidencialidad y la privacidad, antes de recalcar que no busca aplazar el caso por motivos médicos.



Sin embargo, el fiscal Wim Trengove ha defendido que la ausencia de Zuma en las vistas autoriza al Estado a pedir acceso a su historial médico, que deberá ser entregado al juez Piet Koen, según ha informado el diario sudafricano 'News24'.



Trengove ha argumentado que la Fiscalía no está conforme con los motivos presentados por Zuma para no comparecer y ha recordado que el exmandatario ha llegado a decir que "el juicio puede continuar sin él".



Por otra parte, los médicos de la Fiscalía han determinado que Zuma puede hacer frente al juicio, una valoración contraria a la emitida por los doctores del expresidente, condenado en junio a 15 meses de cárcel por desacato por negarse a testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato.



El exmandatario hace frente a juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.



La disputa legal tiene lugar apenas dos días después de que Zuma decidiera llevar al Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP) su protesta por la sentencia contra él, emitida por el Tribunal Constitucional de Sudáfrica.



El Constitucional, la más alta instancia judicial del país, rechazó la semana pasada la petición del expresidente para que se revoque su condena argumentando que era excesiva y que su entrada en prisión suponía una amenaza para su vida debido a su avanzada edad y la pandemia de coronavirus.



El expresidente sudafricano fue trasladado en agosto a un hospital desde la prisión en la que cumple condena para realizarse pruebas médicas, tras lo que se informó de que sería sometido a una cirugía.



Zuma ha convertido en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente y actual presidente, Cyril Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.



El encarcelamiento de Zuma --quien está siendo juzgado en otro caso por corrupción-- derivó en una oleada de protestas en el país que derivó en unos enfrentamientos y disturbios que se saldaron con varios cientos de muertos.