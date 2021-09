Simeone: "Cualquiera habría sacado a Suárez... e hizo dos goles"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante el partido de Liga en Primera División ante el Getafe disputado este martes en el Coliseum Alfonso Pérez. EFE/Kiko Huesca

Getafe (Madrid), 21 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, enfatizó este martes, tras la victoria por 1-2 ante el Getafe, que "cualquiera habría sacado" a Luis Suárez del campo "e hizo dos goles", al tiempo que apuntó a "situaciones" que han generado al equipo "no poder estar" como le gustaría.

"No hay excusas, pero hay situaciones que al equipo le han generado no poder estar posiblemente como nos gustaría estar y hay que acompañarlo. En el partido hubo momentos de falta de intensidad, agresividad, dinamismo ofensivo y se llegó a un partido plano, en el que apareció el gol de ellos, pero nos hizo ver la realidad", dijo.

"Hablamos en el entretiempo y creo que el segundo tiempo ya, más allá de los dos goles con uno más, se vio al equipo de otra manera con otra intensidad, más dinámicos, más contundentes. Y a esperar que la forma de cada uno de nuestros jugadores aparezca", abundó el técnico, que ejemplificó alguna de las situaciones de las que habló.

"Ustedes hablan siempre de los delanteros. Les puedo representar un poco lo que le ha pasado a los cuatro. Cunha ha llegado hace poco y ha jugado las Olimpiadas. Correa llegó antes de empezar a Liga, enseguida lo pusimos, rindió bien los dos primeros partidos, se fue 15 días con la selección, volvió y otra vez está empezando a encontrar continuidad de juego. Luis Suárez vino el último también, cuando empezó a tomar ritmo de juego se tuvo que limpiar la zona esa de la pierna y obviamente le retrasó en su preparación y está volviendo a lo que es él", explicó.

"Antoine (Griezmann) ha tenido el regreso al Atlético de Madrid tan querido por él y está en la situación de volver a ser el que fue para este equipo. Y Joao (Félix) no recuerdo un partido titular en cuatro meses, se ha recuperado del tobillo, pero no es la preparación mejor para poder competir. Hay que tener continuidad, trabajar y hay que esperar, como hoy. Cualquiera hubiera sacado a Suárez... e hizo dos goles", continuó.

Y habló de forma específica de Griezmann: "Estaba con muchísimo entusiasmo con volver a nuestro equipo y está ahora en el proceso de adaptarse a este nuevo Atlético que no es aquel en el que estuvo, pero tenemos la fortuna de tener a Griezmann con nosotros y no tengo ninguna duda de que rendirá como esperamos".

En esa etapa en la que el atacante francés estuvo en el Barcelona, el equipo rojiblanco ha "variado". "Tiene mayor juego asociativo y necesita jugar también ofensivamente bien colocado. Y en ese camino estamos para que se adapten todos", añadió Simeone, que insistió en que depende de su equipo mejorar la "intensidad" que le ha faltado en los primeros tiempos ante el Getafe y el Espanyol.