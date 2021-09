Rusia.- Rusia denuncia que el 50% de los ciberataques que ha registrado durante la campaña electoral provinieron de EEUU

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Rusia en Washington ha denunciado que el 50 por ciento de los ciberataques, registrados por la Comisión Electoral Central durante la reciente campaña electoral, tienen su origen en Estados Unidos.



"Observamos que durante las elecciones actuales, la Comisión Electoral Central enfrentó un número sin precedentes de ciberataques. Al mismo tiempo, el 50 por ciento de ellos se registran desde Estados Unidos", han expresado la Embajada a través de un comunicado.



Para el organismo ruso, el propósito de estos ataques no es más que "desacreditar" su sistema de las elecciones parlamentarias, las cuales desde Washington han tildado de "no libres y opacas".



En respuesta a esta acusación, Rusia ha destacado que "la voluntad popular se llevó a cabo de pleno acuerdo con la normativa de legislación nacional y el Derecho internacional".



En la misma línea, han denunciado que cualquier tipo de insinuación sobre unas elecciones corruptas o no libres es algo "inaceptable".



Finalmente, la Embajada ha apuntado que le gustaría "recibir explicaciones completas" por parte de Estados Unidos sobre este tema.



Por su parte, el Kremlin ha afirmado este lunes que las elecciones celebradas a lo largo de este fin de semana, en las que el partido del presidente, Vladimir Putin, se ha hecho con la mayoría absoluta en la Duma, han sido justas.



"Desde luego para el presidente lo principal ha sido y sigue siendo la competitividad, la transparencia y la honestidad de las elecciones celebradas", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha valorado el proceso como "bastante positivo".



Sin embargo, la Unión Europea también se ha hecho eco de unos informes que señalan irregularidades en las elecciones rusas y, en rueda de prensa, el portavoz de Exteriores, Peter Stano, ha criticado que la votación se ha producido en un clima de "intimidación" a las voces críticas.



"Todo esto con la idea de silenciar a la oposición y evitar la competencia electoral. Esto ha delimitado la elección de los rusos y la capacidad de tener información precisa sobre los candidatos", ha expuesto.



Según resultados correspondientes al 90 por ciento del recuento, Rusia Unida se ha hecho con el 49,82 por ciento de los votos. Por detrás figuran el Partido Comunista, con el 19 por ciento, y el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR), con el 7,48 por ciento.



A ellos se suman Una Rusia Justa, que lograría el 7,41 por ciento, y Gente Nueva, con un 5,35 por ciento, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Estas cinco formaciones serían las únicas que superarían el umbral mínimo del cinco por ciento para lograr representación parlamentaria.