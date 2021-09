Rusia.- Rusia arremete contra Turquía por no reconocer los resultados de las elecciones en Crimea

ESTAMBUL, 21 (DPA/EP)



Las autoridades de Rusia han arremetido este martes contra el Gobierno turco por no reconocer las elecciones celebradas en la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014, en el marco de los comicios parlamentarios celebrados durante el fin de semana.



"No reconocemos este tipo de comentarios", ha aseverado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según informaciones de la agencia de noticias Interfax. Así, ha lamentado que Crimea sea una cuestión sobre la cual las posiciones de ambos países "difieran diametralmente".



En este sentido, ha expresado que espera que Turquía "cambie de postura". La anexión rusa de Crimea no ha sido reconocida por numerosos países, entre ellos Turquía, que ya había condenado el plan para realizar los comicios en la zona.



Para Ankara, los resultados no poseen "validez legal" en el país, tal y como ha señalado el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado. "Turquía mantienen su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y no reconoce la anexión ilegal de CRimea", ha reafirmado.



Antes de la votación, el Gobierno de Ucrania criticó la apertura de los centros de votación en Crimea. Las elecciones parlamentarias y regionales finalizaron el domingo, si bien Turquía mantiene buenas relaciones con ambos países.



Además, Rusia y Turquía están trabajando de forma conjunta en un intento por lograr una solución para el conflicto sirio. Además, ambos gobiernos estudian la posibilidad de unirse para hacer frente a la situación en Afganistán. Turquía es, además, una fuente relevante de gas.



Por ello, Peskov ha hecho hincapié en que las diferencias entre Ankara y Moscú sobre la cuestión de Crimea no afectan a las relaciones conjuntas. "Turquía es sin duda nuestro aliado", ha zanjado.