Rocío Flores, al margen de las polémicas familiares de las que, por el momento, no tiene nada que decir

10-09-2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Calma tensa en la familia Mohedano ante la inminente emisión de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', cuya fecha de estreno se desconoce por el momento. Mientras la hija de 'La más grande' permanece 'desaparecida' ultimando la grabación de la que promete ser la bomba televisiva del otoño, su familia ha cerrado filas una vez más demostrando su unión inquebrantable en los actos que se han celebrado este fin de semana en Chipiona con motivo del que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado.



Gloria y Amador Mohedano, Gloria Camila, José Ortega Cano, Rocío y David Flores... todos juntos demostrando que siguen siendo una piña y que en nada ha afectado a la armonía familiar las informaciones que apuntan a que Rocío Carrasco podría haber públicos unos escritos íntimos que desvelarían la verdadera relación que su madre tenía con su marido y con sus hermanos, cuya imagen quedaría seriamente dañada.



Un espinoso tema sobre el que Rocío Flores, 'a salvo' de la polémica en esta ocasión - y después de haber sido la gran señalada, junto a su padre, en la primera parte de la serie documental - prefiere no pronunciarse. Así, contestando con la frase que se ha convertido en un mantra para ella en los últimos meses - "no tengo nada que decir" - la influencer deja claro que no va a contarnos qué sabe de la existencia de unos escritos íntimos de su abuela o si han hablado en la familia de por qué Rocío Jurado cambió su testamento tras descubrir que estaba enferma para favorecer a Rocío Carrasco.



Muy unida a Gloria Camila a pesar de los insistentes rumores de distanciamiento - desmentidos sin necesidad de palabras con su aparición conjunta en Chipiona este fin de semana - Rocío también guarda silencio sobre cómo se encuentra Ortega Cano ante las informaciones que cuestionan su amor por Rocío Jurado. "No tengo nada que decir, cero", reitera la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', que tampoco aclara si sabe por qué su madre asegura que el matrimonio de la chipionera con el torero fue una equivocación.



Sobre lo que sí ha hablado Ro ha sido sobre las presuntas críticas de Olga Moreno a Marta López durante una comida con amigas en la que también estaba presente Lara Sajén. "La amistad sigue entre ellas y están fenomenal", ha dejado claro la hija de Antonio David Flores, asegurando que "si hubiese habido alguna mala palabra de Olga hacia Marta estaría olvidada". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!