Reino Unido considera unirse al tratado de libre comercio T-MEC

(Bloomberg) -- El Reino Unido está explorando la posibilidad de unirse al tratado de libre comercio existente entre Estados Unidos, México y Canadá, dijo una persona con conocimiento en el asunto, lo que podría ser un reconocimiento de que la Administración Biden no comenzará las negociaciones sobre un acuerdo directo con el país en el corto plazo.

Para reemplazar su anterior tratado de libre comercio con la Unión Europea, el Reino Unido está llevando a cabo negociaciones simultáneas en todo el mundo. Hasta la fecha, ha logrado acuerdos con la UE, Japón y Australia, además de otros de continuidad comercial.

El primer ministro, Boris Johnson, indicó este martes que no espera asegurar el pacto de libre comercio que busca con EE.UU. antes de las próximas elecciones generales del Reino Unido que se celebrarán en 2024. El acuerdo comercial con EE.UU. fue anunciado como uno de los premios del Brexit, por lo que Johnson está bajo presión para demostrar que la mayor conmoción en la política exterior británica en 50 años valió la pena.

Al dirigirse a los periodistas en la Casa Blanca al comienzo de una reunión con Johnson el martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo: “Hoy hablaremos un poco sobre el comercio y vamos a tener que trabajar en eso”.

Unirse al Acuerdo Estados Unidos- México Canadá, conocido también como el T-MEC , sería solo una opción, según la persona que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. Hacer una serie de acuerdos más pequeños entre EE.UU. y el Reino Unido sobre temas como el libre flujo de datos es otra, indicó.

La oficina de la representante comercial de EE.UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cualquier esfuerzo del Reino Unido para unirse al T-MEC enfrentaría importantes obstáculos políticos y de procedimiento, además podría interpretarse como un esfuerzo de Downing Street para ponerse al nivel dado que la UE ya cuenta con acuerdos comerciales separados con Canadá y México. El T-MEC es el sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que el Gobierno de Trump cambió de nombre después de dos años de duras negociaciones con sus vecinos del sur y del norte.

El Reino Unido también ha presentado una solicitud formal para unirse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un pacto de libre comercio entre 11 países de la Cuenca del Pacífico, en tanto que los funcionarios esperan un acuerdo para fines de 2022. Reino Unido quisiera que EE.UU. se una también al CPTPP, dijo la persona.

Las negociaciones sobre un acuerdo comercial bilateral con India comenzarán en noviembre, indicó.

