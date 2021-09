Previa del partido: AS Mónaco - AS Saint Etienne

Saint Etienne viaja este miércoles al Estadio Luis Ii para medirse con Mónaco en su séptimo asalto de la Ligue 1, el cual dará comienzo a las 19:00.

AS Mónaco afronta la séptima jornada del torneo con ganas de remontar su posición después de haber empatado 2-2 contra OGC Niza en su último partido. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en uno de los seis encuentros jugados hasta la fecha y suman una cifra de nueve tantos encajados frente a cinco a favor.

Respecto al equipo visitante, AS Saint Etienne fue derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a FC Girondins Burdeos, de modo que una victoria frente a AS Mónaco le ayudaría a mejorar su trayectoria en el torneo. Hasta la fecha, de los seis partidos que ha disputado el equipo en la Ligue 1, ha vencido en cero de ellos con una cifra de seis goles a favor y 11 en contra.

Con respecto a los resultados como local, AS Mónaco ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado una vez en tres partidos jugados hasta ahora, unas cifras que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En el papel de visitante, AS Saint Etienne ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en sus tres encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio de AS Mónaco si quiere mejorar estas cifras.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en el feudo de AS Mónaco y los resultados son de seis derrotas y ocho empates a favor del equipo local. Además, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio de Mónaco. La última vez que se enfrentaron Mónaco y Saint Etienne en la competición fue en marzo de 2021 y el encuentro concluyó con un marcador de 0-4 para los locales.

En este momento, entre AS Mónaco y AS Saint Etienne hay una diferencia de dos puntos en la clasificación. AS Mónaco llega al encuentro con cinco puntos en su casillero y ocupando la decimocuarta plaza antes del partido. En cuanto al equipo visitante, AS Saint Etienne, se sitúa en decimonovena posición con tres puntos.