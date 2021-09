Presidente de Perú niega ante la OEA y empresarios de EEUU que su gobierno sea "comunista"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó este lunes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y ante empresarios de Estados Unidos, que su gobierno de izquierda sea "comunista", y llamó a invertir "sin temores" en el país sudamericano.

En su primera visita en Washington desde que asumió el cargo a finales de julio, Castillo, un maestro rural y sindicalista que ganó la Presidencia al frente de un partido marxista, insistió en su llamado a captar capital foráneo y prometió seguridad jurídica.

"Cuando queremos cambiar las cosas en sintonía con el pueblo, en sintonía con los hombres de abajo, muchas veces nos hemos visto estigmatizados", dijo Castillo ante el Consejo Permanente de la OEA.

"Nosotros no somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú", apuntó ante delegados de los 34 países miembros activos del bloque regional.

En la sede de la OEA, el mandatario peruano de 51 años abogó por que la organización hemisférica sea "verdaderamente un espacio netamente equitativo, social, donde se garanticen los derechos humanos, se hable de una verdadera democracia e igualdad de oportunidades, sin discriminaciones".

Antes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que encabezó la sesión que se realizó de manera virtual y semipresencial, había saludado la visión social de Castillo, destacando que se trata del "primer presidente campesino de Perú".

Castillo, el primer mandatario peruano sin parentesco con las élites políticas, económicas y culturales, ganó en junio las elecciones al frente del pequeño partido marxista Perú Libre en un apretado balotaje contra la derechista Keiko Fujimori, que ésta cuestionó ante la OEA.

Una misión de observadores de la OEA dijo en un informe que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor de las autoridades electorales peruanas. Fujimori cosechó 49,87% de los sufragios, frente al 50,12% de Castillo.

- "Totalmente falso" -

Más tarde, sin sacarse su característico sombrero de paja típico de las zonas rurales de Chota, en el norte de Perú, Castillo aseguró a representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Americana del Perú que su gobierno no es "comunista".

Esa fue una precisión recurrente durante la campaña electoral ante las críticas que recibía por sus cuestionamientos al modelo de economía de mercado.

"Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso", afirmó Castillo, rechazando el calificativo de "chavista" que solían ponerle en alusión al venezolano Hugo Chávez, el fallecido líder del Socialismo del siglo XXI.

"Los llamo a invertir en el Perú sin desconfianzas, sin dudas y sin temores", dijo. "Vamos a hacer el esfuerzo de darles seguridad jurídica", prometió.

Al mismo tiempo, urgió a los empresarios a actuar con "transparencia", "reglas claras" y "respetando a los trabajadores". "Ya se acabó la explotación del hombre por el hombre", afirmó.

También describió los tratados de libre comercio de Perú, entre los que hay un acuerdo con Estados Unidos vigente desde 2009, como algo "útil" a valorar.

"Acá hay un gobierno de puertas abiertas", dijo. "Vamos a reactivar la economía, el gobierno no lo hará solo, lo haremos con ustedes. Juntos todo, desunidos, nada", concluyó, en medio de aplausos.

El presidente peruano, que llegó a Washington tras asistir a la cumbre de la Celac en México, participará el martes en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y se reunirá con los jefes del FMI y el Banco Mundial.

